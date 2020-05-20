逃犯條例｜少年不滿帶鐳射筆遊行被裁有罪　官指推斷穩妥駁回上訴

15歲少年去年9月21日屯門遊行前，被發現藏有鐳射筆、改裝雨傘和行山杖，經審訊後被裁定兩項管有攻擊性武器罪成，被判入更生中心。他早前提出上訴，指原審官錯誤他想用該些物品作攻擊用途。高等法官今(20日)駁回其上訴，並指原審官是考慮了少年當時在全副裝備下帶同鐳射筆，才推論他帶著鐳射筆，其目的是要照射他人的眼睛。法官認為定罪穩妥，沒有可令人詬病之處，維修原判。

少年到步屯門時，被警員搜出其隨身物品有改裝傘及鐳射筆等。(資料圖片)

少年料下月將獲釋

上訴人案發時15歲，審訊時已年滿16歲。他原被控1項「管有適合作非法用途的工具罪」，涉及管有鐳射筆，以及1項「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，即管有改裝雨傘和行山杖。原審裁判官在裁決前，把首項控罪改為「有意圖而管有攻擊性武器罪」，並裁定上訴人兩罪均罪成。上訴人去年11月被判入更生中心，早前透露料下月獲釋。

有考慮上訴人行為才作推斷

上訴人上訴指指原審裁判官錯誤裁定上訴人使用鐳射筆的目的，必然是照射他人的眼睛。上訴人反駁稱他案發時未有嘗試逃跑或拒絕被調查，他不一定是以非和平方式參與遊行。惟法官在判詞中指，原審裁判官是考慮上訴人在警方防綫前徘徊，以及在背包中被搜出可用作肢體碰撞中保護自己的物品，認為上訴人必定不是意圖參與和平的遊行。

上訴人當時全副裝備

此外，原審裁判官亦考慮上訴人是全副裝備下帶同鐳射筆，因此推論他使用鐳射筆，必然是照射他人的眼睛。法官認為，原審裁判官的推論有充分證據支持，亦是唯一合理的推論。法官在判詞中亦指根據專家證據，涉案鐳射筆可以用作傷害他人。

聲稱為環保用改裝傘欠理據

法官又反駁上訴人出於環保意識，才繼續使用破爛的的雨傘及行山杖的說法，認為該些說法純屬臆測，缺乏證供支持。而原審裁判官有權裁定它們是畜意被改裝，並推論改裝這些物件的意圖是「用作傷害他人」。

修改控罪未對上訴人不公

上訴人亦質疑，原審裁判官在裁決前才提出修訂控罪，而原本的控罪和修訂的控罪是截然不同。惟法官在判詞指，兩罪並非完全不同的控罪條文，修訂未有對上訴人不公。

案件編號：HCMA13/2020