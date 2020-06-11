2019年錄249宗職業致命個案　按年增近一成半　創五年新高

本港職安意外頻生，根據勞工處向立法會提交的最新一份文件，披露過去5年的職業傷亡個案數字。去年致命個案宗數共有249宗，按年增加14.2%，數字亦創五年新高。另一方面，去年共發生22 宗致命工業意外，較前年的16 宗，大增 37.5%，當中16宗涉及建造業。

文件顯示，去年職業傷亡個案數目為32,872宗，較前年的35,964 宗，稍微下降了8.6%，但致命個案宗數卻有上升趨勢。至於工業意外總數則為9,254宗，下跌12.7%，惟死亡個案同樣上升，增幅更達37.5%。而去年22宗致命工業意外中，16宗涉建造業、4宗涉運輸及倉庫服務、 1宗涉製造業及1宗涉維修服務。在建造業方面，數字較 2018年的14 宗上升14.3%，意外主要涉及人體從高處墮下、被移動物件或與移動物件碰撞、受困於倒塌或翻側的物件等。

去年22宗致命工業意外中，16宗涉及建造業。（資料圖片）

勞工處表示，由於多項大型工程項目包括鐵路擴展、啟德新發展區、西九龍文化區、機場三跑道系統等正如火如荼進行，去年建造業工人人數多達102,000 人。處方去年針對涉及危險工序，或安全表現欠佳工地突擊巡查，共發出957 張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出478項檢控。至於日常巡查執法方面，去年共進行了87,668次地盤巡查，期間共發出 477 張「暫時停工通知書」及 3,005 張「敦促改善通知書」，以及提出 2,305項檢控。