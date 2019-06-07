【端午節・有糭温暖】二千奪命工傷　遺屬包糭送同路人：不會丟淡

雨聲浙瀝，穿著素黑衣服阿藍（化名）和阿玲（化名）在教堂前拭去臉龐的水滴。教堂盡頭，是工業傷亡權益會總幹事陳錦康的遺照。追思會還沒開始，工友遺屬們把裝飾用的花放好，看著陳抱住一個冬瓜的相片笑起來：「這麼大個冬瓜！」她們坐在長椅上，有一句沒一句的說起關於陳錦康的事，阿藍說：「陳生常常說，一條筷子容易折斷，一堆筷子就不易斷。」 多年來，在建槃行業因工死亡的工人，很多時留下帶著子女的遺屬。工權會於1980年代成立由職業意外身亡工友遺屬組成的「媽媽組」，這些女子碰頭，成為好友，又再扶起另一個工業意外中的傷者。 最近端午節，她們包了600隻糭，分派給工友、遺屬和曾幫助他們的律師。阿玲是過來人，她明白收到糭的感覺：「至少還有人關心你。」 攝影：鄭子峰，部分照片由受訪者提供

不只是端午節，媽媽組每逢新年、中秋，他們都會做年糕、做月餅。如工權會facebook專頁所說：「爭公義、追賠償只是職業傷亡工友及家屬的一個中途站，別讓它佔據我們整個生活。」（受訪組織提供）

我們覺得要有骨氣，你停就停，我們不會因為你捐糭而不做我們要做的事。 工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文

建築商老闆因遇工傷追討 停止捐糭

工業傷亡權益會成立快40年，每年一直得某建築商老闆捐糭給會友過節，直至有一年，連他們旗下的工廠也發生工業意外。工權會陪同家屬去見這個捐贈者，追討恩恤和要追究事故原因。老闆不高興，自此截停捐糭。

「我們覺得要有骨氣，你停就停，我們不會因為你捐糭而不做我們要做的事。」工權會署理總幹事蕭倩文說。於是媽媽組每逢端午節前夕就在中心包糭，「我們包糭包了整個星期，足足600隻。」媽媽阿玲說。

丈夫工傷去世 老闆放低200元利是失蹤

媽媽組現在有百多個活躍會員，平日聚會，湧出來的小孩子就有60至70個。

像58歲的阿玲，2012年，在丈夫因為搭棚意外墜樓之前，她是個照顧兩個子女的家庭主婦。工權會幹事梁金愛事後很快聯絡她，協助處理後事和追討法定賠償。後來工權會請阿玲加入媽媽組，阿玲沒拒絕，跟一些舊媽媽初次碰面，是在食物分享會，「大家自己做了些家鄉小菜分享，我順德人，就煮煎釀鯪魚。」

阿玲（化名）與阿藍（化名），本來互不相識的人，因媽媽組連結在一起。

阿藍比較年輕，才31歲。三年前一個清晨，丈夫跟她和未足一歲的孩子一如以往地玩樂了一會，丈夫也一如以往地出門上班。「收工前半小時他還打給我，叫我在地鐵站接放工，他喜歡我等他。」下午她收到別人打來的電話，說丈夫工作時搬運的飛機輪胎爆炸彈飛，撞擊他至重傷，她趕到醫院，望住床上的丈夫打了好幾次強心針，撐了四個小時，這樣去了。

負責公司老闆到醫院，放低了200元利是。「到現在三年幾，沒再見過那老闆。」

陳錦康離世前受訪，指現時工傷工亡情況，就是「修橋補路無屍骸」。（資料圖片／余俊亮攝）

賠償與官司以外 遺屬之痛

一個人就這樣飛墜、這樣被撞斃， 這樣無聲無息地消失。工業意外遺下的是一個家庭的永久傷痛，阿藍的孩子愈長愈大，在公園聽到別人說，爸爸收工了，我們回家吃飯，開始模仿說：「爸爸在等我們。」

新聞上看到的，只有遺屬當刻的無助和追討賠償的一幕。他們要獨自面對的、親人離開的巨大空洞，旁人無法理解也無法想像。工權會成立以來，處理過2,000個遺屬個案。「後事很快就處理好，賠償、官司要一步步來，長遠面對的是兒子和情緒。」阿藍說。

阿玲那時有幻覺、幻聽，每晚她靠安眠藥入睡，「個腦好似電視不停播放，吃好多藥。」她摸著瘦削的手臂說。阿藍事發時本來就有產後抑鬱，事發後一發不可收拾，曾企圖自殺。「食藥食到看不清楚紅綠燈，衝馬路，精神好差。」

工權會幹事梁金愛組織媽媽組，這個互助小組不只協助追討應有賠償，更支援遺屬的情緒，和她們一起走著照顧子女長大的路。

2016年，138宗被定罪的致命工業意外裡，涉事僱主平均被罰款28,022元。 2017年審計報告數字

「男人不在，你們就是負累」

在香港，工人的命不值錢。2016年，138宗被定罪的致命工業意外裡，涉事僱主平均被罰款28,022元。有些個案，僱主連殮葬費都不給。

阿藍曾經因為丈夫工傷身亡而接受媒體訪問，當時她提及錢銀問題，很快被海量留言指責她只想到錢。但這是很現實的問題：家中經濟支柱走了，各部門要調查事件，死因庭排期、文件核實，本來就需時一年才能領取賠償，倘若涉事公司不承認死因由工作引致，等候時間就更長。

「一個單親媽媽走出來，很不自信。」她說。阿芬當年也有相似經歷；事發後很快有人問她是否領綜援。「為什麼這樣看我們？他們會覺得，男人不在，你們女人就是負累，不會自力更生去搵錢。」她於是寧願花積蓄，吃少幾餐也不願領綜援，想要證明自己可以自立。朋友工傷，請她替工做園藝，她多年沒工作，開初有點怕，最後硬著頭皮去，一做便兩年。

阿玲初初見陳錦康時，見他一臉嚴肅，有點害怕。「開初覺得自己沒知識、沒文化，不太敢說話。」

我們走過來了，希望以後的人福利好一點，不要像我們以前那般。 工友遺屬 阿玲（化名）

過來人的一隻糭

工權會多年來打過很多場硬仗：早年成功推動禁止手挖沉箱，近年正爭取禁止飛棚、設立中央補償機制，爭取立法提高工業安全標準、罰則，及加強檢控。近年社會出現新式職業病，工權會亦正推動把過勞和勞損納入勞工保障範疇。

阿玲初初見陳錦康時，見他一臉嚴肅，有點害怕。「開初覺得自己沒知識、沒文化，不太敢說話。」但她每天跟著媽媽在中心聚頭，一起煮飯，有時上親子課，她們也幫工權會做宣傳，走到不同屋邨做職安健巡迴展覽。媽媽組也會組織探訪工傷工友，他們或癱瘓、或坐輪椅，也有些受害於早年手挖沉箱的肺塵埃沉着病工友。

媽媽組的工作讓她覺得自己有能力成為推動勞工權益的一份子：「我們走過來了，希望以後的人福利好一點，不要像我們以前那般。」

一場工業意外，涉事公司可以有各種原因推卸責任，有些公司不願即時把工傷工友送去醫院，也不承認傷亡由工作所引致。現行法例，僱主不承認工傷，勞工處就只能當個案為「存疑」，工友無法領取工傷病假錢和醫療費補償。

收到糉，會覺得起碼有人記得你，而不是丈夫走了，整個社會不記得你。 工友遺屬 阿藍（化名）

最低落的時候，阿藍收到媽媽組送來的一隻糭，提到那隻糭她就哭起來。「我們大多是單親家庭，逢年過節沒什麼人。」平靜下來，她說：「工權會嘛，像個家，我最喜歡是每年一次宿營，我都去。」

阿玲那些舊媽媽，送給阿藍這個新媽媽一隻糭的意義遠超於慶節。「起碼有人記得你，而不是丈夫走了，整個社會不記得你。」阿藍說。媽媽組的好多雙手支撐著她，她後來去醫院上班，讀夜校。從前跟她爭撫養權的外母，和她慢慢也改善了關係。

阿玲念茲在茲的是陳的未竟遺願。「設立428工殤紀念日，他每年都去政總爭取，現在還未達成他的心願。」

設立428工殤紀念日，他（陳錦康）每年都去政總爭取，現在還未達成他的心願。工會成立這麼多年了，我希望香港真正有工殤紀念日、紀念碑。 阿玲

大樓建成 死者無名

這個城市，基建工程、新建豪宅天天上馬，卻從來沒有一幢紀念碑屬於死去的工人，保障工人權益的法例亦不盡不善——既然違法代價不高，沒有老闆會選擇提供完善保障。香港每年約有200宗致命工業意外，工權會近年平均一年處理60多宗工亡意外、300宗跟進個案、近萬個求助電話，但工業地盤的意外統計板上，只寫上一個又一個的「0」字。

阿玲念茲在茲的是陳的未竟遺願。「設立428工殤紀念日，他每年都去政總爭取，現在還未達成他的心願。工會成立這麼多年了，我希望香港真正有工殤紀念日、紀念碑。」她想了想又說：「這不是我們媽媽說爭取就能爭取，這要看政府官員。」

「一棟大樓，好多人犧牲，但大樓建成了，後面死了幾多人，無人記得。」阿藍說：「香港很容易忘記工友的死，看了新聞，感動了，過幾天又忘記誰做過貢獻。有個紀念碑，就會記得。」

一棟大樓，好多人犧牲，但大樓建成了，後面死了幾多人，無人記得。 阿藍

「一棟大樓，好多人犧牲，但大樓建成了，後面死了幾多人，無人記得。」阿藍說：「香港很容易忘記工友的死，看了新聞，感動了，過幾天又忘記誰做過貢獻。有個紀念碑，就會記得。」

坐在一旁的媽媽阿怡（化名）一直沒有說話，直至訪談最後。她比阿玲更早加入媽媽組，「20年了。」這20年既標誌丈夫離去的日子，也是香港欠勞工一個交代的年數。「事情不會丟淡的。當你的子女大了，有自己的生活，你一個人靜下來，又會再湧現。」對遺屬來說，每次訪問都像重新掀開傷疤。不論阿怡、阿玲，或是阿藍，沒有人會輕易在公眾面前揭露傷口，她們願意這樣做，只是希望每一個死去或受傷的工人，都被當權的人看見和尊重，希望漠視工人生命的行規不再是行規。