政府任命兩官員出任地政總署署長及行政署長

政府今日公布高層官員任命，現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）黎志華將於8月5日出任地政總署署長，現任食物及衞生局副秘書長（食物）鄭鍾偉將於7月20日出任行政署長。 另外，終審法院首席法官馬道立宣佈，委任梁悅賢女士為司法機構政務長，7月20日起生效，接替於7月16日開始退休前休假的劉嫣華女士。

現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）黎志華將於8月5日出任地政總署署長。（政府新聞處圖片）

政府宣布兩項高層官員調動，財經事務及庫務局副秘書長（庫務）黎志華將於8月5日出任地政總署署長，食物及衞生局副秘書長（食物）鄭鍾偉將於下月20日出任行政署長。公務員事務局局長聶德權說：「兩位同事均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。」

黎志華簡歷： 黎志華1992年7月入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、房屋署、公務員事務局及民政事務署。他於2009年2月至2012年4月出任創新科技署副署長，於2012年4月至2016年7月出任環境保護署副署長，並從2016年8月起出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）。 鄭鍾偉簡歷： 鄭鍾偉1989年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前財政科、前政務總署、前衞生福利科、前工商科、香港特別行政區政府駐北京辦事處、前規劃地政局及前工商及科技局。他於2006年3月至2010年7月出任前教育統籌局首席助理秘書長（人力基建）（後改稱教育局首席助理秘書長（高等教育）），於2010年7月至2016年9月出任政制及內地事務局副秘書長，並從2016年9月起出任食物及衞生局副秘書長（食物）。

現任食物及衞生局副秘書長（食物）鄭鍾偉將於7月20日出任行政署長。（政府新聞處圖片）

馬道立委任梁悅賢為司法機構政務長

另外，終審法院首席法官馬道立宣佈，梁悅賢女士獲委任為司法機構政務長，由下月20日起生效。梁女士將接替於下月16日開始退休前休假的劉嫣華女士。

司法機構政務長協助終審法院首席法官處理司法機構的行政事務。作為司法機構政務處之首，她須確保法官及司法人員在執行司法職務時獲提供適當支援，以及法庭有效和暢順運作。

梁女士是經過公開招聘獲選任。終審法院首席法官說：「梁悅賢女士具備豐富的行政和管理經驗，在她的公務生涯中，廣泛涉獵公共行政範疇。我有信心她可以協助我有效處理司法機構的行政事宜。」

終審法院首席法官同時感謝劉嫣華女士在過去15年長期和和忠誠的服務。他說：「作為司法機構政務長，劉女士盡展所長，表現卓越。她一直以司法機構的福祉爲依歸，工作不遺餘力，專業幹練。我和全體法官及司法人員衷心祝願她退休生活愉快。 」

梁悅賢女士獲委任為司法機構政務長，由7月20日起生效。（資料圖片）