鄭若驊不容政治因素私人檢控與基本法有異　張達明：為某理由鋪路

律政司長鄭若驊昨（16日）發網誌指私人檢控的權利或會遭濫用，不應容忍基於政治因素而提出的私人檢控，若律政司認為私人檢控基於不恰當動機而提出，或構成濫用程序等，有責任介入並停止相關法律程序。 港大法律學院首席講師張達明今早（17日）表示，該網誌令人感覺是為某些理由介入而鋪路，一再強調私人檢控被濫用，而非強調其價值。

鄭若驊指私人檢控的權利或會遭濫用，不應容忍基於政治因素而提出的私人檢控，若律政司認為私人檢控基於不恰當動機而提出，或構成濫用程序等，有責任介入並停止相關法律程序。（資料圖片 / 張浩維攝）

基本法無提及政治因素

鄭若驊引述《基本法》第63條，指律政司有憲制責任主管刑事檢控，若認為私人檢控沒有合理定罪機會、違反公衆利益、基於不恰當動機而提出或構成濫用程序等，有責任介入並停止相關的法律程序，但條例中沒有提及政治因素。

張達明在商台節目《在晴朗的一天出發》，以時任立法會議員劉慧卿向新華社社長提出私人檢控為例，外界認為涉及政治色彩及考慮，但律政司當時沒有介入，新華社以司法覆核方式檢視是否符合私人檢控程序，他認為這是法治可貴之處，即使法庭上無可避免出現政治色彩，但法庭是看證據。

他認為，律政司今次做法不恰當，且時間上「幾怪」，令人感覺為某些理由介入而鋪路，一再強調私人檢控被濫用，而非強調其價值。他又指，法庭作為把關角色，在去年逃犯條例修訂事件中，政府認為把關足夠，但今次則認為不足，令人感覺好弔詭，強調提出檢控是看證據是否扣成罪行。