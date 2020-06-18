理大搬走未獲批示威者雕像　發起學生斥校方拒溝通：我哋講道理

反修例風波一周年，理大學生會大樓內一尊反修例示威者造型石膏像，上周六遭校方強行搬走，理由是擺放未經校方同意，物品信息引起「不安情緒」。石膏像發起人、理大四年級生Kevin接受訪問時坦言，曾預視石膏像的「結局」會被「藍絲」破壞，豈料最終是校方粗暴抬走，部件斷裂。 惟他坦承石膏像置於大樓展覽時，未向校方入紙申請，但已通過學校「安全檢測」證明無倒塌風險，亦正準備正式申請手續擺放，批評校方最終謝絕溝通將學生拒諸門外，「學生其實都係講道理。」 理大再三強調，任何人使用校園空間，均須得到校方同意，而石膏像未獲校方同意擺放，又指物品信息引起「不安情緒」，故有必要處理。

在Kelvin眼中，校方猶如「獨裁政權」，經常以「一言堂」方式處理學生事務。（李澤彤攝）

兩個月前，理大修讀金融科技的四年級生Kevin發起製作反修例示威者造型石膏像，希望藉一周年紀念事件，喚起同學關注事件。他召集約十個志同道合的同學，合力製作約2.2米高、1.2米闊的示威者造型石膏像。兩個「示威者」配上黃色頭盔及「豬嘴」口罩，一個手持反修例旗幟，另一個手持「滑板盾」。他笑言，石膏像有不少細節位值得欣賞，「身上嘅衫、冰袖都皺得好自然、仲有雕埋波鞋鞋型。」

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移離過程中石膏像「肢離破碎」

6月9日，石膏像製作近乎尾聲，Kevin與同學將石膏像搬上學生會大樓二樓位置繼續裝嵌。他說，該處為一直放置學生會告示板超過十年的地方，當時與學生會均未曾想過要向校方申請，認為該處屬學生會管理的範圍。6月10日，他們早上收到學生事務處職員通知，稱學生會在該處展覽石膏像，有需要向校方作「臨時存放申請」，並要求他們聯絡學校安全及環境事務處接受安全檢測。

直至6月12日，石膏像於凌晨時間完工，同日早上有校方職員現場視察，並稱已通過安全測試，「理論上係得到同意。」他指，當日決定將石膏像正式公開展覽，並同步準備向校方入紙申請擺放展品。

不過，校方翌日下午卻派出多名外籍保安，強行將石膏像搬走及沒收，惟Kevin形容移離過程發生碰撞，令石膏像「肢離破碎」。校方事後表示，任何人使用校園空間，均須得到校方同意，而石膏像未獲校方同意擺放，物品信息引起「不安情緒」，加上經過溝通後，學生未有及時移走，故有必要處理。

Kevin身處的位置，有超過十年時間擺放學生會告示板，其後擺放的石膏像遭校方強行搬走。他表示，正考慮就此向校方作民事索償。（李澤彤攝）

承認未向校方申請擺放 指事件致失互信

Kevin反駁，與校方溝通期間，對方未曾要求將石膏像搬走，搬走前亦未曾作出警告，批評校方今次舉動，是基於政治考慮，亦不尊重學生的心血。他坦承，石膏像置於大樓展覽時，未有向校方入紙申請，但獲校方通知後一直按程序辦事，強調如果正式申請期間，有任何事項違規，校方屆時可以搬走石膏像，「我哋唔係咁野蠻嘅人，唔會講輸唔啱都照擺，但我有信心我哋唔會輸。」

他指校方今次的表現猶如「獨裁政權」，謝絕與學生「有商有量」。他舉例說，倘最終校方堅持要學生搬走，亦有多個通情達理的處理方法，例如由學生搬走、訂明搬走的死線等。惟學校近年均堅持「一言堂」方式處理學生事務，最終只會令學生與學校關係越走越遠，失去互信。

Kevin說，校方不理會學生的感受，只會將學生推向兩個極端，一是更趨反叛，二是不再關心校政，「咁就唔係理想嘅大學環境。」他認為雙方修補關係並非沒有可能，「但首先校方要放下高高在上姿態，真係聆聽學生意見。」

Kevin指，學生都是講道理，惟校方在今次事件謝絕溝通，將學生拒諸門外。（李澤彤攝）

理大重申：有權移走未經批准擺放物品

記者曾就事件，再向理大查詢，校方只重申日前的說法，指任何人士或團體如需使用理大校園空間或設施，均須得到校方同意。發言人亦稱，未經校方批准而於校內擺放物品，校方有權將之移走。

不過，理大就未有再形容該雕像「引起不安情緒」，只重申曾要求學生從速搬走該物品，惟物品未被及時移走，故大學認爲有必要作出處理。