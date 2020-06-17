長者安居協會推智能手錶、平安鐘二合一　定位追蹤、來電提示服藥

長者平安鐘亦追上時尚潮流。長者安居協會推出「一線通智能手錶」，集手機、手錶及平安鐘功能於一身，亦設定位追蹤，方便家人知悉長者實時位置。裝置亦連結熱線中心支援服務，包括提示吃藥、來電確認用户安全與否等。手錶明日起公開發售，按月收費299元，7月31日前購買可享父親節優惠。 長者安居協會行政總裁王虹虹期望，智能手錶可減平安鐘的標籤效應，更有效支援長者。

長者安居協會的智能手錶除可看時間外，亦設手機通話、平安鐘功能於一身，另定位追蹤服務。（陳淑霞攝）

長者安居協會研發的智能手錶與坊間同類產品外型相若，但功能不盡相同，用戶可於電子螢幕或手錶側掣，一鍵接通24小時運作的「一線通平安鐘」服務熱線中心，協會有逾百名專業醫護及社工團隊支援；另包括「守護服務」，緊急情況下職員可遙距啓動手錶通話功能，直接與用户對話。手錶更設低電提示，倘手錶「閒置」超過一日，職員亦可主動聯絡用户或其家人。

智能手錶特設四重定位功能，配備「照顧者應用程式」，家人可掌握用户實時位置，惟受制於電訊商網絡覆蓋範圍，用戶倘離港則未必可追蹤。手錶更有「離家/回家提示」服務，當長者離開或回到家居範圍時，家人亦會收到手機通知。

長者安居協會主席方敏生（左）及行政總裁王虹虹（右）示範最新設計的智能手錶。（陳淑霞攝）

購買智能手錶後，亦有個人化服務，職員會上門了解長者的健康狀況及醫療紀錄，定時透過手錶通話功能，提示「老友記」服藥，用户亦可申請陪診、上門護理等服務，但需另行收費。

「一線通智能手錶」及平安鐘緊急支援服務，月費為290元，最少簽約兩年及需預繳3個月，手錶則「零機價」。由明天起至下月31日期間，購買可享有父親節優惠，即時減免兩個月月費。首階段會先於長者安居協會推出，今月底起亦可於電訊商CSL購買。

長者平安鐘亦追上時尚潮流。（資料圖片）

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會花兩年研發，包括進行供應商及技術測試，智能手錶集多合能於一身，包括手錶、通訊及定位搜尋，亦便利輕度及中度認知障礙症長者使用，迷路或遇險時可遙距致電求助。長者無回覆時，中心職員亦可啓動手錶警號，呼喚周遭的途人留意。倘不慎遺失手錶，可透過定位知悉位置，亦可移除內置的手機sim卡服務，不怕私隱外洩。

長者安居協會主席方敏生則指，協會現有7萬多個用戶，每日平均接獲2千多個平安鐘求助，當中約100人需轉介入院。今年2月至6月疫情期間，需接受心理輔助的新個案，則由去年同期的500多宗，增至1000多宗。