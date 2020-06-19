何東後人古洞南地皮再申改劃　擬建十幢私樓住宅　料提供1427伙

上水古洞南前何東花園地皮，日前向城規會申請改劃，擬興建共10座住宅大樓，料可提供共1427伙單位。 翻查資料，涉及改劃申請的兩幅地皮由何東家族的後人何鴻毅、何猷忠以公司名義持有。而相關地皮早前曾申請改劃為青年宿舍及老人院舍，不過被城規會否決。

申請改劃的兩幅地皮於上水古洞南金坑路一帶，涉及約33.4萬平方呎的土地。擬建項目以金坑路為界劃分成兩個地盤，將興建7幢及3幢住宅大樓，每幢約樓高20層，分別提供971伙及456伙單位。

發展可配合古洞北及粉嶺北新發展區

申請人指，涉及改劃的地盤現有臨時建築物，未能善用土地資源，而該地點可以更高密度發展，以配合古洞北及粉嶺北新發展區，而地盤附近的一個綜合發展區最近亦申請將地積比率提高至3。申請人指，擬發展項目能夠融合附近地區的土地用途、密度等。

涉及改劃的地盤現有臨時建築物。（Google衛星地圖）

曾申建青年宿舍遭否決

地皮現被規劃為「康樂」、「綜合發展區」及「農業」，當中介乎金坑路及粉嶺公路的地皮前身為何東花園，早前曾向城規會申請改劃，當時擬提供500多個住宅單位，包括青年宿舍及老人院舍。不過當時規劃署指古洞南屬鄉村式發展，過往的建築層數少及發展密度低，擔心批准改劃會成壞先例。

翻查資料，涉及申請改劃地皮由何東家族後人持有，當中持有土地的公司KYARD LIMITED，其董事同為何東家族後人何猷忠。

新地持有毗鄰地皮 同申建大型私樓項目

事實上，毗鄰地皮過往亦申請改劃，包括一幅被劃為「綜合發展區」、佔地超過40萬平方呎的土地，擬建私樓項目提供過千伙單位﹒該地皮由始基有限公司持有，而該公司的董事為新地董事黃植榮。