水泉澳邨公屋居民隱暪持值1700萬海逸豪園單位　判監一月緩刑一年

房委會公布，一名水泉澳邨公屋居民在2015年在填寫公屋申報表時，以及2017年填寫入伙聲明書時，均申報沒有物業及相關資產淨值，不過卻被揭發隱瞞與他人聯權共同擁有一個在2000年估值約為1,700多萬元紅磡海逸豪園物業，昨日（22日）被法庭判處監禁一個月及緩刑一年。 房委會指出，連同本個案，本月內已經有五名公屋申請人或公屋住戶，因明知而作出虛假陳述，或忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，而被房屋署檢控，並因此而被判處監禁及緩刑。

被告2000年8月起，已經與他人聯權共同擁有一個位於紅磡海逸豪園的住宅物業，當時估值約1,700萬元。 （資料圖片）

涉事者2000年起與他人聯權擁有海逸豪園物業

該名公屋申請人分別在2015年填寫入息及資產申報表，以及在2017年於水泉澳邨辦事處填寫入伙聲明書時，均申報沒有物業及相關資產淨值。惟經調查後發現被告由2000年8月起，已經與他人聯權共同擁有一個位於紅磡海逸豪園的住宅物業，而該單位當時的估值約為1,700多萬元。

以被告持有三分之一的業權計算，扣除未償還按揭貸款，被告所佔的房產淨值約為400多萬元，已超逾15/16年度及16/17年度的公屋單身長者申請人總資產淨值限額的472,000元及484,000元，並不符合申請公屋的資格。

被告在2017年於水泉澳邨辦事處填寫入伙聲明書時，均申報沒有物業及相關資產淨值。（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

違反《房屋條例》 公屋單位將被收回

該名申請人因明知而作出虛假陳述，違反了《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，並於較早前在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，並不適合以罰款方式處理，經索取被告的背景報告後，昨日在沙田裁判法院判被告監禁1個月（緩刑12個月）。

房署發言人表示，連同本個案，本月內已經有五名公屋申請人或公屋住戶，因明知而作出虛假陳述，或忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，而被房屋署檢控，並因此而被判處監禁及緩刑。發言人提醒所有公屋申請人，如申請人因違反《房屋條例》第26（1）（c）條，即在申請公屋時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。

+ 3 + 2

涉事單位三人持有 現值2300萬

根據法庭資料，涉事作出虛假陳述的水泉澳邨公屋居民姓宏，與另兩人共同持有海逸豪園12A座悅濤灣一個單位，實用面積為1115平方呎，擁全海景。近期樓市雖然回暖，按屋苑同類單位成交價，市值已升至2,300萬元，以三分一業權計，價值逾700多萬元。