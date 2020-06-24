六旬婦遭下墮狗臂架擊斃　搭棚工人認按錯鍵致意外　求情稱很內疚

搭棚工人去年6月在青衣美景花園搭棚時，錯按電鑽掣令螺絲帽鬆脫，以致狗臂架墮下擊斃六旬婦。搭棚工今（24日）於西九龍裁判法院承認容許東西自高處墜下罪，辯方求情指被告一直注重安全，過往不曾發生意外；身為家庭經濟支柱的他事後非常內疚不安，已轉做木工，收入減少。主任裁判官羅德泉決定先索取社會服務令報告，押後至下月15日判刑，期間被告繼續保釋。

被告胡春深認罪後稱很內疚，現已轉職當木工。(林樂兒攝)

被告曾大叫大鑊行開啊

被告胡春深（32歲）現已轉職任木工，他承認於去年6月25日干犯控罪。

案情指，被告當日在美景花園7庭28樓G室外搭棚，有兩名同事一起工作。事發後警方到場調查，得知被告工作時突然大叫：「哎，大鑊！行開啊！」被告向同事表示用電鑽扭緊螺絲帽時，按錯掣令螺絲帽鬆脫，因未有為意而沒有按實狗臂架。當時偕孫兒路經青衣美景花園的63歲婦人遭狗臂架擊中，出現頭骨骨折並露出腦組織，同日不治。

警員即日以涉嫌容許物品從高處跌下拘捕被告，警員以被告涉嫌誤殺向他施以警誡，被告接受盤問時只回答與個人背景及同事相關的問題。

管理公司未有圍封地面

辯方求情指被告已婚，育有兩名年幼的子女，一家居於劏房。他是家中經濟支柱，需照顧父母，事後非常內疚不安，已轉做木工，收入減少。被告當日依足指引工作，繫上安全帶並叫同事照應，但一時疏忽而按錯掣，事後已即時認罪。辯方又指，正常情況下管理公司需圍封地面，當日不幸地未有封上，冀法庭不要判處被告監禁。

案件編號：WKCC4674/2019