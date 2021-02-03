最低工資｜保安清潔疫下工作增　六旬保安聞凍薪感失望：都無辦法

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-03 08:00

最低工資自2011年起實施，每兩年檢討一次，勞工及福利局局長羅致光昨日（2日）宣布，綜合所有意見、考慮經濟環境後，決定今年將最低工資「凍薪」，意味未來兩年亦會維持時薪37.5元，最快2023年5月才有望加薪。 62歲的玲姐在深水埗單幢式大廈任保安，由去年至今先後經歷四波疫情，坦言工作曾經一度「一腳踢」，需兼顧清潔工作如消毒、拖地。月賺7,800元的她慨嘆，人工追不上物價升幅，昨日由新聞直播中聽到凍薪消息，直言「唔開心」，但認為目前市道差，慨嘆「都無辦法！」

62歲的玲姐在深水埗單幢式大廈任保安已有12年。（羅君豪攝）

約2.1人萬領取最低工資

政府統計處資料顯示，在前年收入及工時統計調查中，全港領取最低工資的有21,200人，主要為清潔、保安工種。玲姐入行踏入第12年，做保安前在酒樓打工，樓面、甚麼也要一腳踢，捱到一身勞損，為照顧子女辭工，當兒子升上中學，才找工作幫補家計。

生在香港，百物騰貴，自言基層的她未敢想過退休，「睇病都要幾百蚊，唔平架，剝隻牙都要300、400蚊。」

「升斗市民，仲唔凍你？」



她記起初初入行時僅得月薪5,000多元，2011年起實施最低工資，時薪28元，到了2019年才升至37.5元。日做8小時，每周只放1日假，「屋企人都無對8個鐘頭呀，係食飯時見嗰一陣，食完飯就個個走！」惟月薪僅得7,800元，活在香港，百物騰貴，玲姐連珠發炮數支出，慨嘆人工追不上通脤。



一年多以來，在疫情衝擊下，前線保安工作量大增，漂白水拖地、消毒手掣等做得更密，玲姐為清潔工同事感辛苦，「愈整愈瘦，最慘人工又唔係高，啲垃圾重咗好多，啲路又凹凸不平。」

有沒有想過今年最低工資會被凍薪？她苦笑道：「連公務員都凍薪，我哋呢啲升斗市民，仲唔凍你？」

勞聯主席林振昇亦指，若以疫情為由凍結薪金相當不理想。（羅君豪攝）

工會感慨：有付出應有收獲



勞聯主席林振昇亦指，若以疫情為由凍結薪金相當不理想，直指最低工資原意是保障基層，若通脹情況持續，最低工資又沒有調整，來年變相「減薪」，加重基層生活負擔。對於政府最終決定，他直言要到2023年，基層才有機會再調整工資，變相「4年沒人工加」，即使香港經濟明年復蘇，工人也沒法分享經濟成果。



經濟不景氣，投身保安行業的人數大增，香港樓宇管理僱員工會副理事長區建華指，行內55歲以上人士佔多，不少保安是家庭經濟支柱，「其實疫情令所有人生活開支增加，買口罩、手套，就算政府有資助，都彌補唔到全家消費......疫情下工作多咗，清潔本身都唔係保安做，有付出應該有收獲。」