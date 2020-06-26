三成五青年對未來信心不合格　青協盼其掌握未來技能

青協領袖學院於5月至6月其間進行問卷調查，發現年青人對應對未來的信心方面，10分滿分平均分為6分，有三成五受訪者評分更低於合格分5分，反映青年對未來信心有上升空間。 有青年人分享時提到，在創業期間明白未來技能的重要性，在工作經驗不多、同事與自己年紀相近下，帶領員工及共同協作成為一大挑戰，令他除了學會作為領袖的技巧外，亦懂得抱著同理心。

29歲的Michael提到，在創業期間明白未來技能的重要性，除了領袖技能外亦同時要有同理心。（曾凱欣攝）

青年創業面挑戰 學懂未來技能重要性

29歲的Michael提到，在創業期間明白未來技能的重要性，在工作經驗不多、同事與自己年紀相近下，帶領員工及共同協作成為一大挑戰，令他除了學會作為領袖的技巧外，亦懂得抱著同理心，了解下屬的需要。疫情其間，公司需要在家工作，Michael亦抱着同理心，了解在家工作的困難，為員工訂下固定工作時間，好讓工作起來更為協調。

青協領袖學院總監黃好儀提到，有四成受訪青年認為需要具備團隊合作、人際技巧、溝通能力及解難能力才能帶領社會和迎向未來。（曾凱欣攝）

青年對未來評分 10分僅有6分

除了Michael，亦有不少年青人面對同樣疑難。青協領袖學院於5月至6月其間，以網上問卷訪問共625名、年紀介乎13至35歲青年。調查結果發現，青年均傾向同意自己「認知未來技能」，5分滿分中平均分有3.36分；對應對未來的信心方面，10分滿分平均分為6分，有三成五受訪者評分更低於合格分5分，反映青年對未來信心有上升空間。

青協領袖學院總監黃好儀提到，有四成受訪青年認為需要具備團隊合作、人際技巧、溝通能力及解難能力才能帶領社會和迎向未來。同時，青年亦認為領袖應擁有品德誠信、具遠見、社會責任和同理心的質素。

青協領袖學院於5月至6月其間進行問卷調查，了解年青人對應對未來的信心。（曾凱茵攝）

青年疫情下停課繼續學習

疫情其間停課多月，調查發現有六成受訪者表示有主動學習與興趣相關的知識和技能，包括學習語文、文化藝術以及運動等養生。黃好儀認為，此反映青年學習技能時所考慮的範疇廣泛，不局限於與職業相關的知識和技能。

青年督導主任張淑鳳認為，年青人在學習未來技能時不應只著重職場技能，同時應裝備在生活上的軟、硬技能，包括人際溝通等。她又提到青年應具備挑戰的心態同能力，才能配合職場上的轉變、需求和期望。