羅致光：失業援助金無供款無審查　全世界都不做香港亦無理由做

新冠肺炎疫情起伏數月，本港失業率高企，不少聲音要求發放臨時失業援助金。勞工及福利局局長羅致光今日（28日）連續第四星期在網誌上談及失業保險的問題。他表示成立毋須供款毋須經濟審查的失業援助金，全世界不會做，亦看不到為甚麼香港要做，他並認為設立臨時的失業援助金的主張，對未來經濟和失業情況過份樂觀，「臨時」都會變成「恆常」。

看不到香港設立無供款無審查失業援助金的理由 會加重赤字影響

羅致光認為，成立供款式的失業保險，要考慮是否減低僱主在遣散費/長期服務金的承擔，如何減少道德風險及加強就業保障，亦要考慮到對勞動巿場生態、僱員僱主的行為及個人儲蓄習慣等等的改變，更要重新考慮取消強積金與遣散費/長期服務金「對沖」的安排。他說政府經多年考慮與研究後，不認為失業保險是取消強積金與遣散費/長期服務金「對沖」的一個選項。他指，主張設立臨時的失業援助金的人士，對未來經濟和失業情況過份樂觀，又說全世界不會成立毋須供款毋須經濟審查的失業援助金，因此看不到香港要做的原因。

羅致光說，財政司司長在今年的《財政預算案》中已經指出「經營帳目在這五個年度中，每年都會錄得赤字」，若成立毋須供款毋須經濟審查的失業援助金所涉及的額外開支，只會加重原本已可能出現赤字的情況。政府需要考慮到全球疫情帶來的全球經濟衰退，以及對香港經濟及政府財政的影響。

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年底前向立法會提交取消強積金「對沖」法案

羅致光又指，特區政府今年底前向立法會提交取消強積金「對沖」法案，當中提出透過立法成立的「專項儲蓄戶口」，作為實質的資金撥備用途，指由於專項戶口是僱主的資產，因此使用時沒有失業保險或基金池的道德風險，亦減低僱主在有需要裁員時現金流不足的危機。