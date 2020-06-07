羅致光：非「忽然」有失業問題需處理　強調現有失業福利較英國高

最新一季的失業率創十年新高，坊間要求成立失業援助金的呼聲不斷。勞工及福利局局長羅致光今日（7日）在網誌表示，香港非今時今日才「忽然」有失業問題需處理，以往一直有遣散費、長期服務金、綜援等計劃提供援助，他又強調，港現有的失業福利較英國為高。

羅致光指，英國透過僱員僱主向國家保險供款，只有僱員供款超過兩年，失業時便可領取失業津，約每星期725港元，或平均每月3,142港元。領取最長為六個月。然而，若供款不足兩年，失業人士仍可申請失業津貼，但有資產和收入限制。



他指，與香港綜援相同的地方是以「家庭收入」作單位，不同的是將可動用資產，轉化成可動用收入作為計算，亦沒考慮到家庭總需要。他強調，若以4人家庭計算，香港綜援平均水平是每月16,000元，綜援制度提供的失業津貼，水平遠較英國的為高；而資產及收入上限，亦遠較英國的為寬鬆，認為香港稅率遠較英國為低，惟失業福利較英國為高，

羅致光強調本港現有失業福利較英國高。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，他提到英國同樣有遣散費，不過沒有長期服務金，而英國遣散費按年齡分為三級，每滿一年年資最多可獲1.5星期工資，而香港遣散費或長期服務金是每滿一年年資，可獲三分二月薪，即平均約2.9個星期工資，故「香港僱主的承擔，明顯遠較英國僱主為高。」