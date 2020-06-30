有業主斥物管公司申保就業　照加管理費兩成　質疑「肥上瘦下」

保就業計劃首期完結，政府昨日公布第二批名單，多間物業管理公司赫然在列，更有公司領取的津貼達3,000萬元。有馬鞍山聽濤雅苑的業主控訴指，其屋苑物管公司亦有申請計劃，但仍照加兩成管理費，當中包括員工未來一年加薪6.39%，惟並未交代清楚人手編制、津貼回贈方式，質疑會否「肥上瘦下」。協助跟進的工黨主席郭永健質疑「公帑係咪咁運用」，認為物管公司應回贈或用之屋苑，促請政府介入類似事件。 《香港01》已向涉事管理公司、創新辦查詢，尚待回覆。

聽濤雅苑管理費7月起加價兩成。（黃詠榆攝）

提出加薪6.39% 居民質疑「肥上瘦下」



聽濤雅苑單位業主周小姐（化名）居在屋苑接近廿年，直言加19%管理費是歷年最大加幅，每平方呎由2.07元加至2.47元，有單位管理費由2,031元加至2,417元。她引述簡介會內容，物管公司解釋有三大原因，包括員工加薪、穿梭巴士營運費用增加、預算屋苑維修費等，「今年又有疫情，唔少人面對失業、減薪，咁嘅環境仲要話加薪6.39%」。



不過，她質疑，管理公司從未清楚交代人手編，有「肥上瘦下」之嫌。她透露，根據早前的文件，物管公司申領保就業計劃下，半年共可申領取到450萬元，當時亦曾承諾會在審批後悉數回饋屋苑，她質疑管理費照加，日後獲批的津貼未知如何處理。

有業主質疑管理公司曾承諾會在審批後悉數回饋，卻拒絕披露仔細人數、薪金表資料。（黃詠榆攝）

批人手架構不透明 難了解保就業津貼



員工薪金佔成屋苑支出近半，不過小業主則不了解詳細資料。居民丘先生（化名）同樣感到不滿，又指管理公司前年曾稱增加人手，要求增加管理費11%，但又以私隱資料為由，拒絕披露欲聘請的仔細人數、薪金表資料，「連人手架構唔透明，點如實了解你嗰450萬？如果當中有變化，你咪可以吞落袋囉。」



他直言，法團於4月召開大會討論，當時正值疫情肆虐期間，加上投票選項只得加價，不然就是棄權，故沒有出席到大會，「喺咁嘅情況下，加19%、22%(管理費)其實係一樣。」他期望，可以集齊到5%業主的聲音，再次推翻結果，並要求管理公司公開相關資料。

工黨主席郭永健認為政府應介入類似事件。（黃詠榆攝）

工黨助跟進：兩成增幅誇張



工黨主席郭永健表示收到約10名業主求助，質疑「公帑係咪咁運用」，認為物管公司應回贈或用之屋苑，「雖然政府成日強調一定要用喺人工，但小學生都知呢個係加減數字遊戲」，批評政府不應「零監管」，而是應有明確立場。他舉例，政府規定外判商不能申請計劃，「同樣不受疫情影響的公司，就可以袋晒落袋？小市民嘅錢都係錢」。他亦批評，在經濟不景下，又不是最低工資的調整年份，兩成增幅是很誇張。