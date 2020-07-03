刺傷男警｜控方指被告後頸兩癦與施襲者吻合　官拒保釋案押後訊

《港區國安法》七一前夕生效，翌日大批市民往港島聚集遊行，一名防暴警於天后高士威道近皇仁書院對開遇襲，左上臂被利器刺傷流血。涉嫌與案有關的男子，疑欲即晚乘搭國泰航機前往倫敦，卻在飛機起機前被警方上機拘捕。該男子被控一項蓄意傷人罪，今午（3日）被押至東區裁判法院應訊。控方透露，警方接獲匿名電話，指施襲者欲赴倫敦，之後發現被告的情況吻合，而其頸後兩癦更與施襲者吻口。被告暫時毋須答辯。裁判官何俊堯將案件將案件押後至8月24日再訊，以待警方進一步調查，包括索取港鐵、銅鑼灣與被告住所一帶的閉路電視，以作對比。被告申請保釋被拒，還柙候訊。

參與罷工遭解僱

被告黃鈞華 （24歲）被控有意圖而傷人罪，指他於7月1日在港島皇仁書院外，意圖使警員25116身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。

被告畢業於香港大學土木工程系，去年8月獲中國建築有限公司聘為工程師，但因參與罷工而在今年2月遭解僱，案發時任兼職廚師。

被告黃鈞華。（李澤彤攝）

警員在追捕一人時遇襲

控方案情指，當日下午4時左右，中央圖書館附近有人涉非法集結，涉案警員在皇仁書院追捕一人時，多名示威者上前，警員與一人倒地，其後遭一男用刀插中左臂，而其他人則逃去。

收匿名電話告知施襲者欲往倫敦

控方透露，警方當日收到匿名來電，報稱施襲者即晚凌晨時分會乘飛機前往倫敦，但沒有提及被告姓名及航機班次。警方隨即聯絡航空公司，並以「20至30歲男子」、「事發後購買機票離港」這兩項準則鎖定疑犯，發現只有被告符合條件。及後有人在機上呼叫被告全名但不獲回應，最終見到被告坐在其訂購位置的前一排座位。

被告頸後兩癦亦與施襲者吻合

警方調查後，得悉被告當晚8時48分以自己的信用卡訂購飛往倫敦的單程票，對比施襲者照片後，認為兩者的頭型、髮型及身形相近，頸後的兩癦亦與施襲者吻合。被告當時以特區護照過境，身上攜有過期的BNO護照（英國國民（海外）護照）、出世紙、單程機票、現金及電話，並無寄艙行李。

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辯方指被告有意旅行開眼界

據悉，辯方解釋被告弄錯閘門編號及座位編號，故坐錯機位，他因疲累及不知何事而未有回應機上的廣播。辯方續道，被告有回程計劃，只是該張飛機票是由女友，而非以他本人名義購買。他有感政府實施國安法，又因被辭退未能學以致用而有意旅行，開開眼界。

不少攝影記者中午在法院囚車位等候，押送被告的警車轉彎駛入時未有打燈，並在攝影記者上前拍攝時突然踩油，令NOW及有線新聞記者跌倒，有線的記者右膝擦損出血。

案件編號：ESCC1363/2020