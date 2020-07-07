港大發現新蛋白助修復基因損傷　為延緩癌病變及治療提供研究方向

人體細胞倘有基因損傷或會引發基因突變，可引致癌症或各種罕見疾病，要與病變「鬥快」，需依靠體內的蛋白修復DNA。香港大學生物醫學學院研究團隊花上3年時間，發現新型蛋白DYRK1B與基因修復機制有關，研究顯示若體內有此蛋白，基因受損的情況明顯較少，或有助延緩癌症和其他疾病的發病時間。 團隊將進一步研究DYRK1B突變與哪些疾病有關，以及能否作為藥物靶點，期望為治療癌症提供新方案。研究成果已刊於國際科學期刊《美國國家科學院院刊》。

港大發現一種新型蛋白是修復基因損傷因子。（陳倩婷攝）

人體內逾三兆個細胞，每日均會遭受逾千次基因損傷，雖身體有能力自行復原，惟若受紫外線、吸煙等外來因素，以及年齡漸增等內在影響，基因修復速度無法追上損傷速度，基因有可能產生突變，引致癌症或罕見疾病。醫學界至今已發現約200至300種，有能力修復DNA損傷的蛋白，部份已被開發為檢測癌症的生物標記。

港大團隊就其中一種DNA損傷「雙鏈基因斷裂」進行研究，發現新型蛋白DYRK1B與修復雙鏈斷裂機制有關。研究顯示，當體內有DYRK1B蛋白時，染色體情況維持正常，一旦缺少DYRK1B蛋白，即有明顯的染色體斷裂，反映若相關蛋白失衡，或令基因受損加劇引發病變。

香港大學醫學院副院長、生物醫學學院教授禤承恩指，新發現可助延緩癌病變，亦可研究新治療方案。（陳倩婷攝）

新發現或助檢測癌症早期病變

香港大學醫學院副院長、生物醫學學院教授禤承恩指，除了血癌以外，其他癌症均與基因修復有關，今次研究證明DYRK1B是重要基因修復因子，人體的DYRK1B若缺少或過多，都可能增加病變風險。此外，過往研究亦顯示，若DYRK1B突變，可能引發如高血壓、糖尿病等代謝病。

禤承恩表示，團隊下一步將研究DYRK1B突變，可能引發哪類疾病，以找出DYRK1B可作為哪類癌症的生物標記，並研究能否作為藥物靶點提供新治療方案，日後可助延緩癌症發病。他又稱，若日後基因檢測倫理問題得以解決，新發現亦可作為評估早期患癌方法。今次研究成果已刊於國際科學期刊《美國國家科學院院刊》。

禤承恩透露，現正進一步擴大研究範圍至全部約兩萬個基因，會利用CRISPR/Cas9基因編輯技術，望找出更多可修復損傷的基因，該項目研究經費涉過百萬元，料需時約3、4年。