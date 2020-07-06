全港性系統評估2021年4月至6月舉行　教育局：TSA屬低風險評估

教育局今日（6日）向全港中小學發通告，公布2020/2021學年小三、小六及中三全港性系統評估（TSA）將於來年4月至6月舉行。教育局強調，全港性系統評估屬低風險評估，能為政府就全港學生基本能力提供客觀數據，亦可為學校提供其學生在各學習範疇內整體表現資料，故此當局要求學校安排所有學生參與小六級和中三級評估；而所有小三級學生均會參與全港層面抽樣安排。

教育局公布2020/2021學年小三、小六及中三全港性系統評估（TSA）將於來年4月至6月舉行。（資料圖片）

教育局於2018年宣布，小三TSA全港層面和學校層面回饋會分開處理。在全港層面，全港每年以抽樣形式，從每所公營及直資學校抽取約10%的小三學生參加系統評估。在學校層面，學校如欲全體小三學生參與系統評估及獲發詳細學校報告，可直接聯絡考評局。考評局會把學校報告直接發放給學校，教育局強調不會索取個別學校學校報告。

小三及小六TSA將於明年5月及6月舉行

按今日發出通告顯示，小三級中文視聽資訊評估、中文和英文說話評估將於2021年5月4日或5日，以抽樣方式進行；數學評估、中國語文和英國語文紙筆評估則在2021年6月10日及11日同樣以抽樣方式進行。考評局稍後會發信通知學校有關安排抽樣或全體小三學生參與TSA的方法，及相關學校報告的詳情。

小六系統評估逢單數年舉行，其中國語文視聽資訊評估、中國語文和英國語文說話評估將於2021年5月11日或12日以抽樣方式舉行；數學評估、中國語文和英國語文的紙筆評估則在2021年6月10日及11日進行。

中三評估將於明年4月舉行

中三級中國語文和英國語文說話評估將於來年4月27日或28日以抽樣方式進行；數學評估，以及中國語文和英國語文紙筆評估需要兩日時間進行，學校須預留來6月16日及17日，以便進行系統評估。

教育局於通告中稱，全港性系統評估屬低風險評估，不僅為政府就全港學生基本能力提供客觀數據，亦可為學校提供其學生在各學習範疇內整體表現資料，回饋學與教。故此，當局要求學校安排所有學生（包括非華語學生及特殊學習需要學生）參與小六級和中三級評估；而所有小三級學生（包括非華語學生及特殊學習需要學生）均會參與全港層面抽樣安排，以協助政府收集數據進行相關研究，檢視教育政策並作出相應支援。