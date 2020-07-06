電工經審訊洗脫販毒罪　還柙逾400天兼失女友　求賠償340萬

電腦技工於6年前返回住所時，遭警員截停，警員指稱在其褲袋內搜出冰毒。惟他指遭惡意檢控，當日所穿的運動褲根本沒有褲袋，而他被控的販毒罪最終被裁定罪名不成立。他稱因該案而被無理被囚禁400多天，當時的同居女友亦離他而去，為此入稟向政府索償約340萬元，案件今(6日)在高等法院開審。

原告為林偉業，被告為律政司司長。

被指褲袋藏3包冰毒

未有律師代表的原告在開案陳詞中指，他於2014年5月15日返回秀茂坪的住所時，在住所外被數名警員截停，並宣稱在原告的右前褲袋檢獲三包冰毒，並在其房間內找到玻璃樽、電子磅和膠袋等思疑吸毒工具。

脫罪後女友離港一去不返

原告和女友同被控1項販毒罪，惟女友被羈柙兩個月後獲撤控，原告在審訊後亦被裁定罪名不成立。惟原告質疑，其運動褲袋未有指稱褲袋，警方堅持在原告的褲袋搜出毒品，完全不可理喻。原告指，在脫罪後未能回復之前的生活，女友亦離開香港，一去不返。

被告質疑褲袋未有破爛

原告今接受被告盤問時指，涉案的運動褲是他在散貨場購買，因質料欠佳，褲的袋子在案發前穿洞，其鐘點把褲袋剪掉再縫合。被告質疑其說法和證人陳述書不同，又指被原告遭搜查時，其褲袋都未有破爛，「齊齊整整」。原告否認。

原告亦承認於1979至2008年間，有多項定罪紀錄。他承認曾是癮君子，但沒有上癮，至今仍有吸食大麻。

案件編號：HCA2827/2016