註冊中醫古竹佑處方藥膏含未標示西藥類固醇　衞署籲市民交回銷毀

衞生署今日（6日）公布，早前於註冊中醫古竹佑的處所檢獲一批沒有標籤的黃色藥膏，政府化驗所的檢驗結果確定，該藥膏含有未標示西藥成分「丙酸氯倍他索」、「特比萘芬」及「咪康唑」，一名39歲男子因事件遭警方拘捕，涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。 其中一種成分「丙酸氯倍他索」屬皮質類固醇，為處方藥物，用於治療炎症，不適當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用。署方呼籲曾到上述中醫位於龍旺角亞皆老街98號富都大廈2樓11室求診的人士，如有不適，應盡快徵詢醫護人員的意見，亦可將藥膏交予衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

衞生署呼籲曾向於九龍旺角亞皆老街98號富都大廈2樓11室駐診的註冊中醫古竹佑求診的病人，應注意其處方的一款沒有標籤的黃色藥膏樣本，因為有關藥膏含有未標示的西藥成分。（衞生署圖片）

藥膏含皮質類固醇 一名39歲男子被捕

衞生署稱，早前根據醫院管理局呈報的一宗懷疑中毒個案，突擊搜查上述註冊中醫的處所，並檢獲一批藥膏。今天政府化驗所的檢驗結果確定，一款沒有標籤的黃色藥膏樣本含有未標示西藥成分「丙酸氯倍他索」、「特比萘芬」及「咪康唑」。因應有關事件，警方今天拘捕一名39歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。

衞生署表示，「丙酸氯倍他索」屬皮質類固醇，為處方藥物，用於治療炎症，不適當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。「特比萘芬」及「咪康唑」是常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚搔癢、刺激性及過敏反應等副作用。

將轉介中醫藥管理委員會跟進

署方的調查仍在繼續，待完成調查後會就檢控事宜徵詢律政司的意見。署方亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會以考慮是否需要採取紀律行動。

衞生署稱已要求上述中醫聯絡相關病人進行醫學監察。衞生署會設立熱線（2961 8745）供曾使用該中醫處方該款黃色藥膏的市民查詢，熱線明日（7日）起於星期一至五上午9時至下午5時運作（公眾假期除外）。

署方又呼籲，曾獲上述中醫處方藥物的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。市民可在辦公時間內，將藥物送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。