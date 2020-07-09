新冠肺炎｜消息：今增至少16宗本地個案　收緊限聚令食肆每枱8人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）第三波疫情爆發，截至昨日本港共1,324宗個案。消息指，今日新增至少16宗本地個案，其中10宗源頭不明；7月5日至今共有47宗本地個案。 消息指，政府最快今日公布收緊防疫措施，當中包括食肆將限制每枱最多8人。

▼第三波疫情爆發▼

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【13:45】據了解，由昨天疫情記者會至今早9時半，本港新增至少16宗本地個案。從7月5日至今，本港共47宗本地感染個案，包括1名診所護士，以及茶餐廳及的士司機群組增16人；安老院群組增14人，分別為10名院友及4名職員確診。；鑽石山及黃大仙各有3名住戶確診；另有10宗個案源頭不明。

【13:29】據悉，政府最快今日公布收緊防疫措施。消息人士預計，卡拉OK、表演及戲院等活動場地的限制人數會收緊，而食肆將限制每枱最多8人。

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【12:58】據了解，由昨天記者會後，至今有約20宗確診或初步確診個案，當中有超過10宗屬本地個案。

【12:48】據了解，本港今天最少新增12宗本地及輸入個案。

【10:45】報道引述消息指，本港新增最少10宗初步確診個案，包括港泰護老中心院友、的士司機和涉及茶餐廳群組人士。

【10:30】港鐵9名香港西九龍站員工曾到新發茶餐廳用膳或買外賣，港鐵表示已通知衛生防護中心，安排進行病毒檢測，涉事員工暫不用上班，建議留在家中等候病毒檢測結果。



發言人又指，因應疫情發展，高鐵服務於今年1月30日起已暫停，香港西九龍站沒有對外開放。因應今次事件，已安排清潔人員額外在香港西九龍站進行深層清潔及消毒。港鐵會與衛生防護中心保持緊密聯繫。

【10:00】牛頭角上邨安善道聖公會基顯小學表示，收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日；校方宣布各家長可即時到校接子女回家，並會於明日（10日）停課。

【08:00】截至周四（9日）上午8時，全國確診病例85,390宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例6宗，治癒病例80,204宗，累計境外輸入1,949宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

牛頭角上邨安善道聖公會基顯小學表示，收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日；校方宣布各家長可即時到校接子女回家，並會於明日停課。（學校網頁截圖）

【00:30】衞生署衞生防護中心周三（7月8日）晚上公布曾有確診或疑似個案居住過的大廈名單，當中包括約34幢建築物及大廈。

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▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼