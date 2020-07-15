搭棚工人按錯電鑽掣　令狗臂架墮下擊斃六旬婦　判社服令240小時

搭棚工人去年6月在青衣美景花園搭棚時，錯按電鑽掣令螺絲帽鬆脫，以致狗臂架墮下擊斃偕孫兒路過的六旬婦。搭棚工承認容許東西自高處墜下罪，辯方今（15日）於西九龍裁判法院求情指，被告當日依足安全措施工作，出於一時疏忽犯案，他對死者及其家屬感到非常抱歉。主任裁判官羅德泉採納社會服務令報告建議，判處社會服務令240小時。

被告胡春深（32歲）現已轉任木工，他承認於去年6月25日干犯控罪。

求情稱感到非常後悔

辯方呈上被告案發時的僱主撰寫的求情信，指被告勤奮、謹慎、負責任，願意重新聘請他。辯方續道，報告亦指被告很後悔，對死者及其家屬感到非常抱歉，他又稱被告從事勞力工作，需照顧兩名年幼的子女，望法庭採納報告建立輕判。

被告胡春深認罪後稱很內疚，現已轉職當木工。(林樂兒攝)

事主偕孫兒經過遭擊斃

案情指，被告當日在美景花園7庭28樓某單位外搭棚，有兩名同事一起工作。事發後警方到場調查，得知被告工作時突然大叫：「哎，大鑊！行開啊！」被告向同事表示用電鑽扭緊螺絲時，按錯掣令螺絲帽鬆脫，因未有為意而沒有按實狗臂架。當時偕孫兒路過的63歲婦人遭狗臂架擊中，頭骨骨折並露出腦組織，同日不治。

案件編號：WKCC4674/2019