新冠肺炎｜增25食肆確診者曾到訪　紗廠新大光燈雅蘭樂天皇朝上榜

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，周六（1日）再錄得過百宗確診個案。衞生防護中心周六（1日）晚上更新確診患者到訪過的地方，新增25間食肆，包括數間麥當勞、港鐵大圍站大快活、觀塘啓田大廈譚仔雲南米線等，亦有患者曾到嘉里酒店的意大利餐廳。 此外，油尖旺有多間食肆上榜，包括爆疫的雅蘭中心稻香樓下的樂天皇朝、尖沙咀昆輝大廈Paisano's Pizzeria等；一名28歲女患者潛伏期曾到文青勝地荃灣南豐紗廠光顧食店新大光燈。

+ 4 + 3 + 2

3麥當勞及2大快活分店上榜

衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增25間食肆曾有確診者潛伏期間光顧。有多間連鎖餐廳上榜，包括多間麥當勞分店：東區康澤花園、大埔昌運中心商場、觀塘樂華商場；亦再新增兩間大快活分店，分別是港鐵大圍站及黃大仙鳳德商場。

屬新城電台群組的一名54歲女患者（個案編號第2244號），曾到訪香港嘉里酒店 Bong– 意大利餐廳，她的到訪日期或報告日期為7月21日。

油尖旺多間食肆上榜

此外，油尖旺區有多間食肆上榜，包括旺角雅蘭中心樂天皇朝，銀座廣場洪師傅牛肉麵等；一名64歲男患者（個案編號：2538），報稱居在梳士巴利道香港基督教青年會，曾到訪樂輝商業大廈九龍餐室及昆輝大廈Paisano's Pizzeria，其到訪日期或報告日期為7月18日。

+ 4 + 3 + 2

而行蹤方面，屬於堅城（梁氏）建築群組的一名48歲男患者（個案編號第2822號），曾到加列山道34號，該處為堅城（梁氏）建築公司承建的其中一個地盤，衛生防護中心早前曾指堅城（梁氏）建築群組確診者主要於觀塘創紀之城的辦公室工作。

此外，一名69歲男患者（個案編號:2784），曾分別到訪灣仔電腦城及旺角電腦中心，兩處的報告日期或到訪日期均為7月23日。離島區確診居民、一名71歲男患者（個案編號:2755），曾到訪索罟灣水泥廠。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 73 + 72 + 71

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼