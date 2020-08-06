運輸署推區間測速捉快車　擬九月起荃灣路試行　暫不用作檢控

針對近年超速駕駛情況增加，運輸署推出偵察平均車速的攝影機系統試驗計劃，計算汽車行駛監測路段時間，打擊超速。運輸署提交葵青區議會文件顯示，當局已選定於荃灣路西行線作為試點，會在近永基路至荃灣官立小學一段路，裝設4個均速攝錄機測試，料安裝工程今年9月完成，隨後會進行為期半年試驗。運輸署強調，試驗計劃期間收集的車輛超速資料，不會用作檢控。

運輸署指，荃灣路過往有超速駕駛情況，路段出入點較少，但沒有足夠空間安裝傳統「快相機」，因此與警務處選擇於該路測試。（資料圖片）

運輸署向葵青區議會交通及運輸委員會提交的文件指出，均速攝影機是偵速攝影機的一種，目前在多個海外地區普遍使用。該系統在較長路段，透過偵察車輛的平均車速，監察駕駛活動，令駕駛者更注意在整個路段上的車速。均速攝影機所佔空間較傳統「快相機」小，安裝較靈活。運輸署續指，根據海外經驗，安裝有關系統的路段，發生交通意外的比率和傷亡數字，均有下降現象。

運輸署在文件續指，警方數據顯示，近年超速駕駛有上升趨勢，有地區人士要求安裝均速攝影機系統，減少超速駕駛引起的道路安全及環境問題。該署指，由於荃灣路過往有超速駕駛情況，路段出入點較少，但沒有足夠空間安裝傳統「快相機」，因此與警務處選擇於該路測試。計劃在接近永基路至荃灣官立小學一段荃灣路西行線，合共裝設4個均速攝錄機。

運輸署表示，計劃在近永基路至荃灣官立小學一段荃灣路西行線裝設四個均速攝錄機作系統技術測試。（區議會文件截圖）

試驗為期半期 測試期間車輛超速資料不會用作檢控

運輸署續指，該署已委託機電工程署設計，計劃在試行路段出入點附近安裝攝影機，辨認駛經出入點的車輛和車牌號碼，以及記錄經過出入點的時間，從而計算車輛的平均車速。另外，運輸署會豎設道路標誌，提醒駕駛者快將進入偵察車速路段。

至於私隱保障方面，署方指，均速攝影機系統會嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的要求，確保系統的數據收集、處理及使用符合條例的規定。均速攝影機只會從車輛後方拍攝，取得車牌號碼資料，與傳統「快相機」拍攝方式相同。平均車速的運算只會在路段現場的控制器內進行，若車輛沒有超速，相片和車牌號碼會即時在控制器內刪除，不會記錄。試驗計劃期間所得的車輛超速資料不會用作檢控。運輸署預計試驗計劃的安裝工程，會於今年9月完成，之後會進行為期6個月試驗。