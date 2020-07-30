運輸署櫃位服務安排惹不滿　署方：特別上班安排望諒解

本港新冠肺炎疫情持續，運輸署轄下牌照事務處昨日（29日）起實施特別上班安排，牌照服務亦有所調整，只會處理網上登記預約的櫃位服務。有讀者向《香港01》表示，昨日位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處一度出現混亂，有數名男女聲稱替其公司處理逾百項牌照申請，櫃台職員指示每次只能辦理一輛汽車，之後需再排隊，他們大為不滿，聲稱從來沒有這種安排，並擾釀多時。現場逾百人一度受阻，多人鼓躁。 運輸署回覆查詢時表示，申請人可在已預約時段內辦理同一車輛的過戶及／或續領車輛牌照申請，而已於網上預約時段辦理保留、轉移或改配車輛登記號碼（留套牌）的申請人，則可在已預約時段內為指定的車輛辦理最多三宗申請。如有巿民／機構希望遞交大量車輛相關牌照申請，可利用設於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。

昨日有人不滿運輸署安排，於櫃台向職員理論，逾百名輪候人士受阻。（讀者提供圖片）

被要求重新排隊而抱怨

有讀者向《香港01》表示，昨日（29日）上午在九龍牌照事務處排隊期間，有數名男女在櫃枱前向職員表示，他們代表其公司處理逾百輛汽車牌照，當中包括行車證續期，該名職員向他們指示，每次只能處理一輛汽車的牌照服務，之後需要重新排隊。

該批男女在櫃台前抱怨，投訴以往沒有相關安排，一向可以同時處理，毋須重新排隊，又聲稱其同事於沙田及金鐘的事務處辦理手續時，都沒有同類安排，質疑運輸署是否有新處理方案。

該讀者表示，當時現場逾百人排隊，人龍沿事務處一路延伸至樓上，比往花更多時間排隊，在現場人士擾釀下，櫃台服務一度受阻，多人鼓躁，令輪候時間變得更長。

大量車輛相照申請可經投遞箱遞交

運輸署回覆《香港01》查詢時表示，運輸署轄下牌照事務處已實施特別上班安排，牌照服務因此亦有所調整，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處會繼續停止即時申請的櫃位服務，但會提供處理已在網上登記預約的櫃位服務，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。

已於網上預約時段處理續領車輛牌照的申請人，可在已預約時段內辦理同一車輛的過戶及／或續領車輛牌照申請，而已於網上預約時段辦理保留、轉移或改配車輛登記號碼（留套牌）的申請人，則可在已預約時段內為指定的車輛辦理最多3宗申請，當中包括至少1宗留套牌申請，以及另外2宗涉及同一車輛的其他申請。

運輸署表示，以上安排是基於公平原則，在縮短市民整體輪候時間及減低疫情在社區擴散的風險的同時，讓每位已預約的巿民享有同等機會使用櫃位服務。九龍牌照事務處已張貼告示，告知已預約的申請人上述安排。

如有巿民或機構希望遞交大量車輛相關牌照申請，可按現行安排，於星期一至五上午9時至下午5時，利用設於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。

運輸署續指，在特別上班安排期間，已預約的櫃位服務輪候時間會較長。各牌照事務處亦需要較多時間處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請，希望已遞交申請的巿民耐心等候及諒解。為免延誤，市民應盡量在牌照到期日前3至4星期投遞申請。