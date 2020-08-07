住所涉有鐵蓮花彈叉等　男子否認藏違禁品　律師將爭議是否屬武器

裝修工人去年9月疑被警方從梨木樹邨住所搜出鐵蓮花，彈叉、對講機，Ｖ煞面具等物品，被控管有違禁武器、攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具共5罪。他否認指控，案件今（7日）於東區裁判法院開審。探員供稱被告打開房門後，警方入內搜出涉案物品。辯方則指被告與女友同在房中，探員同意，並承認警方當時分不清物品是誰擁有，故同將兩人拘捕。裁判官宣告表證成立，被告不自辯，辯方於下月13日作結案陳詞，並表明會爭辯彈叉等物是否屬攻擊性武器，以及被告有無犯罪意圖。

被告梁彥中（25歲，裝修工人）被控兩項管有違禁武器罪，指他於去年9月30日在梨木樹邨住所管有1個指節套及1支重力操作鋼棒；他另被控一項管有攻擊性武器罪，指他於同日同地藏有2個彈叉、1個發射器、3袋金屬彈珠及玻璃彈珠。此外，他被控兩項無牌管有無線電通訊器具罪，指他共管有3部對講機。

搜出Ｖ煞面具

女探員梁寶玲供稱，當日持搜查令搜屋，被告的父母也在單位內。被告打開房門後，她見到一女子躺在床上。警方搜出V煞面具、重力操作鋼棒、對講機等，及後由同僚拘捕並警誡被告。

登門時女友正在睡覺

辯方指出，被告在警方登門之時正與女友睡覺，警方自行開門入房，探員則堅稱是被告打開房門。她同意該房凌亂，有很多雜物，而連接的另一房間有不少女裝衣物。探員又認同被告的房間存放了女性用品及服裝，但不清楚衣櫃內有無女裝。她承認警方當時因分不清涉案物品是誰擁有，故同將被告與女友拘捕。

根據控辯雙方同意的事實，警方在被告的房間搜出涉案物品，其中部分物件放在衣櫃。辯方表明會爭辯彈叉等物是否屬攻擊性武器，以及被告有無犯罪意圖。

案件編號：ESCC502/2020