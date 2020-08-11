政府派錢一萬｜第三批申請明起派發　八間郵政局關閉延遲發放

政府今日（11日）公布，在8月1日或之前登記的第三批合資格市民，即1971年至2002年出生的人士，將較原訂的提早五天，於明日12日開始收到款項或領取支票通知，當中共涉及約17萬人。 政府發言人提醒市民，銀行會在發放款項後盡快向市民發出短訊等通知，故市民毋須急於到銀行分行或理財中心查閱戶口結餘，鑑於疫情的最新發展，市民應避免在銀行或郵政局聚集，減低感染風險，市民將有充裕時間到郵政局領取支票，毋須急於在首一兩天到郵政局領取支票。

政府今日（11日）公布，在8月1日或之前登記的第三批合資格市民將將取一萬元，當中共涉及約17萬人。（資料圖片）

支票需於6個月內兌現

財庫局指，經銀行遞交書面表格的市民，將會透過其指定的個人銀行帳戶收到款項。市民如透過香港郵政遞交登記表格，即表格2的書面或電子版本，會收到香港郵政以短訊或信件形式發出的領取支票通知，並可於通知上列出的時段的約一個月內親身到其指定的郵政局領取抬頭支票，其有效期為發出日期起計六個月。

另外，因應疫情發展，香港郵政已宣布繼續暫停在疫情較嚴峻的黃大仙區內郵政局的服務至本月16日，當中包括彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局。

其餘全線郵政局則會於星期一、三、五維持正常開放時間，但會提早於下午4時關閉。由於早前灣仔郵政派遞局有一名郵差確診，香港郵政已按衞生署建議將灣仔郵政局關閉至8月15日。

現金發放計劃至6月開始接受登記，截至昨日（10日），計劃已向超過590萬名合資格市民發出款項或領取支票通知，連同上述約17萬人，累計收款人數將佔合資格人士約九成。