新冠肺炎｜逾兩成患者無分年齡康復後肝臟受損　中大：需數月恢復

本港新冠肺炎疫情持續，香港中文大學醫學院研究本港首1,040名患者，發現其中約兩成人肝臟受損。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹表示，是次研究的患者年齡較低，顯示肝臟受損並非僅限於長者出現。她又指，擔心本港近日約100多個乙型肝炎的患者情況，因外國的研究證明患有肝硬化的患者，感染新冠肺炎後的死亡率增加。

中大醫學院研究本港首1,040名患者，發現其中約兩成，即每四人中有一人的肝臟受損。（中大圖片）

黃麗虹今早（6日）於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，中大醫學院研究本港首1,040名患者，發現其中約兩成，即每四人中有一人的肝臟受損，而該批患者死亡的風險為其他患者的7.9倍。她指，肺炎引致的身體炎症反應為全身性，肝臟亦會受到影響，然而研究發現新冠肺炎致肝臟受損的比例，比一般肺炎高。

黃指，是次研究的患者年齡較低，中位數為30多歲，部份為外地留學回港，顯示肝臟受損並非僅限於長者出現。但她亦強調，長者肝臟受損的機會更高，每年長一歲增加2%的風險。

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肝硬化患者新冠肺炎死亡率高

至於康復進展方面，黃麗虹指絕大部分患者能恢復肝功能，一星期至數個月不等。她坦言，若患者本來已患有慢性肝病，相信會有更長遠的後遺症，但現時數據不足，會繼續研究觀察。她又指，外國的研究證明患有肝硬化的患者，感染新冠肺炎後的死亡率增加，因此擔心本港近日約100多個乙型肝炎的患者情況。

除了年齡及慢性肝病的因素外，黃麗虹指藥物如「蛋白酶抑制劑」，亦會導致肝臟受損。但她指，本港20多名使用「瑞德西韋」藥物的患者，肝臟受損率低，而外國其他大型研究亦顯示，「瑞德西韋」的肝臟受損率逾10%，比例上較其他藥物低。