檢控官被指出書教導青少年避法遭調職　自行請辭上月離任

律政司檢控官翁達揚去年被指參與出版《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》，但其工作卻與書中內容疑存利益衝突。昨日（12日）有報道指，翁達揚早前已向律政司刑事檢控科請辭，律政司發言人回覆《香港01》稱，不會回應評論涉及個人資料的查詢。不過，在律政司局員職員未能再找到翁達揚，而持有執業證書之律師或執業大律師名冊中亦未能找到其名字。

有報道指，律政司檢控官翁達揚早前已向律政司刑事檢控科請辭。（資料圖片 / 梁銘康攝）

日前有報道指，律政司檢控官翁達揚向律政司刑事檢控科請辭，並於上月正式離任。律政司回覆事件，指不會評論涉及個人資料的查詢。但記者無論在律政司的職員資料中，持有執業證書之律師或執業大律師名均未能找到翁達揚。



翁達揚去年9月與大律師梅碧思合著《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》，向兒童及青少年講解法律知識。他於在自序寫道：「是時代選中了我們，我在寫這本書時正正經歷香港最重要和最嚴峻的歷史時刻，還記得6.16的那個父親節是多麼的震撼人！」

檢控官翁達揚與大律師梅碧思合著的《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》。(網上圖片)

民建聯立法會議員葛珮帆曾批評，書中的內容教導青少年逃避法律陷阱，其做法涉利益衝突及公職人員行為失當罪，要求律政司交代。另也有人曾到廉署就事件作出舉報。

律政司今年3月時曾就事件作回應，指為免外界有可能因翁達揚的著作，產生他未能不偏不倚地履行職務的觀感，他不會處理涉及公眾秩序活動的案件，同時翁達揚在合作著書前已根據《公務員事務規例》向刑事檢控專員梁卓然作出申請及獲得批准。

翻查資料，翁達揚修畢法學專業證書課程後任法庭檢控主任，在2015年5月作見習大律師，其後取得大律師資格，並考入刑事檢控科的檢控官。他於《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》書中介紹，指自己曾任職多個執法部門，未有提及在律政司刑事檢控科的工作。