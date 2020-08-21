未成年情侶指女童講是非摑她18巴　男被判更生中心　女判感化

一對未成年情侶於今年6月，被拍下連環18次掌摑一名13歲女童，片段於網絡流傳後，情侶二人同被捕，稱因少女「講我是非」、「爛口」而出手。二人早前於粉嶺裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，案件今於粉嶺裁判法院判刑，女被告被判感化令兩年，而男被告則就襲擊女童案，以及他另涉一宗童黨糾紛案，同樣被判入更生中心。

16歲男被告林子謙及15歲女被告，承認於今年6月29日，在上水清曉路二十三號祥龍圍邨呈祥樓外襲擊女童X，因而對該女童X造成身體傷害。

女被告已報讀美容課程

辯方為女被告求情稱，女被告的感化報告正面，她稱犯案受同輩影響。辯方指，女被告中四輟學，原定於下月開始入讀職訓局的美容課程，投身社會，承諾會好好守法，疏遠朋輩。主任裁判官考慮被告年紀輕，故判處感化令。

男被告稱十分後悔

至於同案的男被告，求情稱十分後悔，更生中心報告建議更生對他更適合；近期他開始上教會，教會的朋友亦予以支持。

女被告責女童X爛口

案情指，13歲女童X在案發現場偶遇兩名被告，女被告責怪X「爛口」，雙方爭執期間，女被告掌摑X最少7次，而男被告則打X合共約11次。事後X右邊頭皮及左臉感觸痛、紅腫。警誡下女被告聲稱「我明白係X講我是非，所以我打佢。」

男被告另涉童黨糾紛案

男被告與另一名15歲男生牽涉另一宗童黨糾紛案，指二人於上述同月同日，在上水彩園劇場，與其他5名不知名人士，襲擊一名曾姓男子。案情指該名15歲男生指稱曾姓男子「撩」其女朋友，遂動腳與眾人腳踢其腹、背。曾其後向學校老師揭發事件及報警。

15歲男生認罪

15歲男生今亦承認一項襲擊致造成身體傷害罪，蘇官下令為他索取社會服務報告、感化報告、勞教所報告等，其間須還押至9月11日判刑。而男被告亦有認罪，並同樣被判入更生中心。

案件編號：FLCC1497/2020、FLCC1597/2020