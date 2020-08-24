7月熱夜日數創新高　研究：連續熱夜增死亡風險　港島九龍重災

夏日炎炎，七月酷熱天氣警告維持了467小時，破了最長紀錄；熱夜（即當天最低氣溫達攝氏28度或以上）數目亦達21天，同樣是有紀錄以來最多。 中大未來城市研究所與港大研究發現，連續熱夜帶來的健康風險比連續酷熱日更大，熱夜下身體恢復及休息的效果減弱，連續五日可增加6.66%的死亡風險，對劏房戶及有長期病患的長者影響大，建議從城市規劃和建築物設計著手，增加綠化設施。

密集城區的劏房住戶空間有限，部分更沒有窗戶，難從日間吸收的熱力中恢復。（資料圖片）

研究團隊分析本港的天氣及健康數據，綜合不同的酷熱日(日間最高氣溫為攝氏33度或以上)和熱夜的組合數據，指出熱夜增加2.43%的死亡風險，連續五日酷熱日及熱夜分別增加3.99%及6.66%的死亡風險。

天文台早前表示，在高溫室氣體濃度情景下，預料在21世紀每年熱夜和酷熱天氣日數會顯著增加，而每年的寒冷天氣(日最低氣溫12度或以下) 日數會減少。中大未來城市研究所研究助理教授劉家麟指出，多數人以為只需在日間預防中暑，忽略持續熱夜為健康帶來更深遠的影響。他解釋，夜間較為涼快的環境會為身體提供恢復及休息機會，但熱夜增加，尤其連續數晚出現熱夜，則使恢復及休息的效果減弱，對於密集城區的劏房住戶，部分更沒有窗戶，故難以從日間吸收的熱力中恢復。

劏房戶居住環境難改善，香港大學建築學院副教授任超認為，政府應積極解決劏房問題，例如提供更多公屋，改善公屋規劃設計及減低密度。她說，面對氣候變化，本港日後將有更多酷熱天氣出現，甚至沒有冬天，認為政府要措施應對，減低市民健康風險。

酷熱天氣對女性及長者影響大

此外，女性及長者更容易受連續夜間酷熱天氣影響。劉家麟表示，過去有不少研究指出，因女性體內脂肪較男性高，而長者身體機能隨年齡而下降，亦容易受長期病患影響，故影響較大。任超補充指，高溫熱浪引起的健康問題有延遲效應，影響未必即時出現，對於有高血壓、心臟病等慢性疾病的長者，增加身體負荷。劉家麟建議，面對酷熱天氣，市民可透過多飲水、洗澡、保持家居空氣流通等來釋放熱力。

在高溫室氣體濃度情景下，香港每年熱夜數目、酷熱日數和寒冷日數的未來推算。（天文台網站截圖）

港島及九龍成熱夜重災區

研究亦分析2011至2015年天文台氣象站數據，分析夏天日間和晚間的累積高溫時數，以及其差異與地理分布。結果顯示，港島及九龍等地日間酷熱的日數遠較新界郊區少，卻成為熱夜的重災區。

劉家麟解釋，社區內的街道或市區內的小街，其狹窄環境令熱力難以釋放，而在高速公路附近的空曠環境與柏油路亦吸熱及儲存熱力，故土地用途、建築環境、橫街窄巷、空氣流通較差等因素，均會帶來酷熱天氣，當中銅鑼灣及元朗成為酷熱日及熱夜時數均較高的地區。

至於長遠紓緩措施，研究團隊認為需從城市規劃和建築物設計著手，將健康及應對氣候變化納入城市發展考量，例如改善城市和室內的自然通風，以及提高綠化比率，例如加入垂直綠化、平台花園等。