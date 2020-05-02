【新冠肺炎】韓國專家：康復患者「復陽」屬假陽性　非二次感染

韓國截至4月26日有263名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者「復陽」。中央臨床委員會主席吳明敦（音譯）4月30日在國立中央醫療院出席記者會表示，患者「復陽」很有可能是因為檢測到已經死亡的殘餘病毒，而非二次感染。

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首爾大學醫生吳明敦指出，中央臨床委員會成員認為現時並無很大的理由相信「復陽」個案是再度感染或病毒再度活躍。他表示，「復陽」是因為病毒測試檢測到死亡病毒的核糖核酸（RNA）。

吳明敦解釋，在用來檢測新冠肺炎的聚合酶鏈反應（PCR）測試中，病毒的遺傳物質被增強，不論病毒是否已經死亡，而患者體內已經死亡的殘餘病毒需時數月才能全部清除。他指，測試未能辨別病毒是否已經死亡，因而造成假陽性的情況。

吳明敦提到，呼吸道上皮細胞的半衰期最長達3個月，患者康復1至2個月內，用聚合酶鏈反應測試仍然可以檢測到細胞內的核糖核酸病毒。韓國疾病管理本部早前評估指，「復陽」患者只有很小或完全沒有傳染性。委員會的發現亦證實有關觀點。

至於「復陽」是否因為病毒再度變得活躍，吳明敦認為出現二次感染的機會很微，因為患者體內已經有抗體。他指，產生新病毒的過程於宿主細胞發生，不會滲透細胞核，意味不會造成慢性感染或復發。