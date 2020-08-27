林卓廷十天前收警方致謝信　助手莊榮輝稱期間從無聽過任何指控

警方昨天（26日）拘捕民主黨立法會議員林卓廷及許智峯等16人，林卓廷被指涉嫌在去年7.21元朗襲擊事件中參與暴動。林卓廷助手莊榮輝今天（27日）接受一個電台訪問形容事件荒謬，這段時間和警方接觸和落口供，從來沒有警方質問他們有否參與非法集結等，或對他們有任何指控。他表示林卓廷十天前才收到警務處處長感謝他舉報相關罪行的信件。

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱在記者會上指，7.21是持不同意見及派別人士的對峙及聚集演變成為的暴力衝突事件。 （梁鵬威攝）

警方昨天上門拘捕林卓廷，他被指涉嫌在去年7.21元朗襲擊事件中參與暴動。

林卓廷助手莊榮輝今天接受一個電台訪問時形容事件荒謬，他當天和林卓廷於晚上約10時15分聯絡警察公共關係科，警方指會派人去元朗站，林卓廷不放心，和莊榮輝由美孚乘搭西鐵，表示到元朗站再和警方聯絡。他們元朗站出閘時見到一名女子被打至頭破血流，有白衣人衝上來揮動武器，雙方對罵。

得知林卓廷被捕後不排除自己也有被捕可能

莊榮輝表示這段時間有去警局落口供和認人，但從來沒有警方質問他們有否參與非法集結等，或對他們有任何指控。他表示林卓廷十天前才收到警務處處長的信件，感謝他舉報7.21元朗案件，警方調查後拘捕了37人，當中7人被控告。警方仍積極調查和部署，有新進展會通知他，歡迎他隨時和警方聯絡。警方在信中提到「這次你盡了市民的責任，向警方舉報這宗嚴重罪行，謹此致謝。」莊榮輝認為警方態度昨天突然有180度轉變，他說二人當天同行，得知林卓廷被捕後不排除自己也有被捕可能。

林卓廷助手莊榮輝表示，林卓廷十天前收警方致謝他舉報7.21案件的信件。（資料圖片／林若勤攝）

莊榮輝指出，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱昨天在記者會上的發言企圖扭曲事件，倒果為因，但他認為這都不能改變這一年坊間所蒐集的資料，和有關現場的事實。他又指，當時港鐵已經是半失效的狀態，無法離開，被多名持有武器的人包圍的時候只夠用傘擋住或用消防喉射水。他批評陳天柱在記者會未有提及列車上的情況，又表示不能夠接受他改說警員18分鐘後到達現場。