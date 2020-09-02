聖誕老人世界冠軍Santa Jim離世　徒弟義贈收藏：最後一份禮物

曾於瑞典奪得聖誕老人冠軍的Santa Jim陳漢強、兒童節目中的「蔥蔥」、「萬寧貓」看似「九唔搭八」，但其實每個令人歡樂、難忘的角色，都是由「強哥哥」陳漢強所製作。強哥哥除了是廣為人知的Santa Jim外，更是本港數一數二的布偶師，不少深受大眾歡迎的布偶亦由他手上誕生。 然而強哥哥在8月13日與世長辭，遺下荃灣工作室內的大量「珍藏」。其徒弟、歌手曹震豪（Wallis）決定由8月31日至周四（3日）期間，開放其工作室，將強哥哥收藏多年的唱片、卡式帶、書籍等，免費供市民上門揀選。Wallis憶述強哥哥一生為人帶來歡樂，希望在他過世後傳承這份精神，成為「聖誕老人送畀大家嘅最後一份禮物」。

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知名布偶師 製作萬寧貓、蔥蔥

陳漢強（強哥哥）最為人所知的身份，就是面上永遠掛着親切笑容的Santa Jim，而Santa Jim更曾於2009年在瑞典的聖誕老人運動會中奪冠。

除此之外，強哥哥亦是行內知名的布偶師，親手製作過「萬寧貓」、《放學ICU》的「蔥蔥」、《DaDa DeDe精靈樂園》的「DaDa」、「DeDe」等。他更身兼魔術師、氣球藝術師等，一直傳遞歡樂。強哥哥離世後，他的手藝亦隨之長埋地下。

大量布偶、硬碟、書籍遺物

其徒弟曹震豪（Wallis）接受《香港01》訪問時表示，強哥哥身兼多職，無論是廣為人知的聖誕老人，或是布偶師等，每個範疇都有大量珍藏。然而由於強哥哥的離世很突然，他到其工作室收拾期間發現有很多物品「就咁棄置又好浪費，唔想珍藏最後變成垃圾」，故開放工作室讓市民揀選影碟、書籍及布料等，希望可將強哥哥收藏的「寶物」可承傳下去。

一生製作2000布偶

他和強哥哥朋友在約10日時間之內將強哥哥收藏分門別類，當中物品包括其魔術道具、布偶、大量DVD及VCD等，甚至亦有卡式錄音帶等。Wallis認為工作室中最珍貴的物品莫過於是強哥哥的衣車，並笑言衣車有如強哥哥的「武器」，「強哥哥絕世嘅武功就喺上面展現出嚟，佢一生人做咗接近2,000個布偶，一針一線就係咁出世」。

珍貴的衣車最後轉交義工團體，為低收入家庭製作布袋、布公仔等，繼續為市民帶來歡樂，Wallis認為若強哥哥知道衣車可落在有需要人士手上，亦會感開心。

▼Santa Jim生前接受01訪問圖輯▼

將來辦布偶展覽

除衣車外，Wallis指在衣車上「出世」的各種布偶亦十分珍貴，當中亦有不少深入民心的角心。強哥哥的遺物中，市民可以取走書籍、影碟等，但工作室的布偶等市民不能取走，Wallis計劃收集強哥哥製作的布偶，將來或舉辦展覽。他又形容強哥哥如「大細路」，其珍藏中的亦不少玩具，當中包括一個伴隨強哥哥數十年的超人面具。

Wallis執拾強哥哥的遺物時，亦想起不少往事：「心情好複雜，都有好多遺憾」。他又形容，強哥哥十分無私，願意將自己畢生所學傳授予學生，將技藝發揚光大；強哥哥為人亦很低調，從不會搶風頭，亦不計較榮譽，「用一生去為大家帶來歡樂，永遠都唔會計較付出幾多，希望大家記住佢咁歡喜、快樂嘅人」。

跟隨強哥哥學習做聖誕老人的Barry，憶述當初跟強哥哥學習做聖誕老人時，強哥哥曾問及他最喜歡甚麼，他回應喜歡玩具，故強哥哥會他度身訂造「玩具兵」形象的聖誕老人。事隔兩年，Barry坦言期間一直努力學習成為聖誕老人，「仍未完全學到強哥的親和，佢留下嚟就係一套親手為我整嘅聖誕老人衫，同佢嘅教誨」。

他又形容強哥哥十分貪玩，曾在零下20度的挪威雪地上一起遊玩，坦言「一世都不會忘記」。

強哥哥的工作室於8月31日首日開放，當日下午5時許已有近十人到訪。曾小姐為傷殘人士義工組織成員，她指認識強哥哥是因其布偶師身份，坦言得悉其離世亦感十分可惜，「香港嘅布偶師真係好少，一個都好緊要」。她於強哥哥的工作室中取走布料等，希望可訓練傷殘人士製作布偶劇予小朋友觀看，宣揚共融。