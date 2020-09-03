香港精算學會：年輕港人意外死亡率大幅下降　惟死於癌症趨年輕化

香港精算學會發布2018年香港保險受保人死亡率報告，報告發現近年本港市民的平均預期壽命比90年代有所延長，死因出於意外的比率下降。 因癌症而死的比率有年輕化的趨勢，45歲以上人士因呼吸道疾病死亡的比率上升。

香港精算學會發布2018年香港保險受保人死亡率報告，報告發現近年本港市民的平均預期壽命比90年代有所延長。（香港精算學會提供）

香港精算學會發布《香港保險受保人死亡率報告2018》，精算學會經驗研究委員會於2017年底對本港17間主要保險公司的受保人進行評估並取得數據，相關保單佔全港86%。報告概述2010年至2017年間本港人壽保險受保人過去八年死因的數據，以及和2001年數字比較。

報告指出2010至2017年本港市民的平均預期壽命比1991至2000年有所延長，男性出生時的平均預期壽命由78.6歲上升至82.5歲，而女性則由83.6歲上升至86.8歲。結果與政府統計處的數字一致，學會相信因為近年醫療改善和市民提高健康意識。

香港精算學會經驗研究委員會主席林溢東表示，不良飲食習慣增加成年患上心血管疾病的機會。（香港精算學會提供）

死因出於意外的比率在老、中和青的群組均有下跌。其中25歲以下的男性死於意外由38%大幅下降至18%，女性則由38%降至14%，分別下降了約一半，學會認爲是基於生活環境較以前安全，例如過去十年交通意外死亡率下降。同時，25歲以下死於癌症的比率卻有顯着升幅，男性由15%增至22%，女性由15%升至24%。

報告顯示，25至45歲的男性因心血管疾病而死的比例從8%上升至12%。香港精算學會經驗研究委員會主席林溢東表示，不良飲食習慣增加成年患上心血管疾病的機會。

45歲以上人士因呼吸道疾病死亡的比率明顯上升，男性因而死亡由9%增至16%，女性則由8%增至13%。報告指出，吸煙者的死亡率比非吸煙者高出近七成，達69%。林溢東表示，近來危疾保險的保障越來越受市民歡迎和關注，香港精算學會將調查嚴重疾病的發病率。