配音員學生藉粵配動畫參賽　冀推本土文化：廣東話是香港人的靈魂

大家有沒有統計過，多久沒有接觸粵語配音劇集或動畫？隨着網上串流影音平台的興起，越來越多港人開始習慣追看僅輔以中文字幕的影片，一群聲演課程的學生不願看見廣東話配音這項本土文化褪色，因此透過成立「繪聲社」社交平台專頁，透過製作廣東話配音動畫，一邊推廣香港特有飲食及社區文化，一邊希望引起大眾重視「香港人的母語」。有成員指粵配動畫，冀正視廣東話用語傳統：「廣東話係香港人嘅靈魂。」

「繪聲社」於今年成立，三名成員包括（左起）：任職動畫設計師的惠惠、自由工作者Sana及主修政治的大學生阿靜。（鄺曉斌攝）

「繪聲社」於今年成立，三名成員均為本地配音員周良鴻聲演課程的學生，包括任職動畫設計師的惠惠、自由工作者Sana及主修政治的大學生阿靜。粵配動畫是團隊成員、以至很多香港人的共同回憶，他們三人認為，香港也能製作優秀的原創動畫，期望透過成員們的不同技能，推廣粵語聲演文化。團隊最近透過製作「職場交換日記」，以及「邊港邊食系列」動畫，早前參加「賽馬會今生不做機械人創夢計劃」，並獲評判青睞，成為其中一個得獎夢想計劃。

被讚賞聲線好及對動畫有興趣 因而對配音員工作留下深刻印象

談及為何會迷上聲演，阿靜表示，源於某天一名補習學生跟她說「你把聲好好聽」，而小時候看過的《鋼之鍊金術師》、《衝鋒21》動畫，粵語配音兼翻譯十分生動盞鬼，由此令其對配音員這項工作留下深刻印象。

作為動畫設計師的惠惠，則是希望自己動畫自己配。Sana至目前已學習配音逾3年，原因在於自己一直十分喜歡看卡通，最喜歡的動畫包括《櫻桃小丸子》、《我們這一家》及《銀魂》等，由此開始迷上粵配，亦希望將此變成自己的職業。

阿靜希望大眾正視廣東話的用語傳統：「細個上堂會用廣東話，父母教導會用廣東話，廣東話係香港人嘅靈魂。」（鄺曉斌攝）

冀正視廣東話用語傳統「廣東話係香港人嘅靈魂​」

團隊成員們全為土生土長的香港人，除了粵配動畫，廣東話對她們來說有特別意義。其中阿靜希望大眾正視廣東話的用語傳統，自己上課期間亦發覺在不知不覺間使用非粵語慣用的字詞，她形容：「細個上堂會用廣東話，父母教導會用廣東話，廣東話係香港人嘅靈魂。」Sana則期望，粵語是一種特別的語言，期望將來能吸引更多外地人學習粵語。

團隊成員的指導老師周良鴻（Eric）2009年在日本畢業，2010年加入無綫電視（TVB）粵語配音藝員訓練班畢業生，同年正式加入配音組，主力為日韓、歐美劇集或動畫配音，包括《銀魂》角色長谷川泰三、《唐頓莊園》角色畢湯馬等。他於2016年一度離開配音界，轉職健身教練，他如此形容當年的決定：「我離開電視台時26歲，係因為唔想永遠用同一個模式行落去。」

周良鴻（Eric）表示，本地配音業的發展空間確實逐漸收窄，但他認為箇中仍有轉機。（鄺曉斌攝）

配音業流失率低難入行

然而Eric的心一直離不開配音業，2017年再被邀配《齊木楠雄的災難》，其後重操舊業任職自由配音員及配音導師。開班教學至今逾兩年，Eric認為香港配音業一直存在難入行的問題，原因在於業界流失率低，加上收看粵配劇集的觀眾減少，難以支撐配音行業；本地電視台未有再開辦配音班，沒有資金支持，對有意入行的新人來說機會甚少。

展望將來，Eric以傳承為目標，雖然本地配音業的發展空間確實逐漸收窄，但他認為箇中仍有轉機，「走向未知之處，即是存在機遇。」他說，原創粵配作品可能行得通，因此鼓勵學生積極參與不同比賽、計劃，加強自身認受性。