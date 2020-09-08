口罩肺炎｜城大研發石墨烯口罩　病毒黏上10分鐘後失去活性

一般外科口罩並不抗菌，口罩上細菌和病毒可存活多個小時，或有二次感染的風險。香港城市大學團隊研發出嶄新技術，以低成本快速製造抗菌的石墨烯口罩。 石墨烯口罩經過兩種人類冠狀病毒的初步測試，在陽光照射下，石墨烯可令全部病毒在十分鐘後失去活性，口罩將進行新冠病毒測試，預料日後可生產成即棄口罩和可重用口罩，對抗疫情。

一般外科口罩無抗菌功能，依附在口罩上細菌和病毒可存活多個小時，當市民除下或棄掉口罩時，可能有二次感染的風險。城大化學系助理教授葉汝全和團隊，是全球首次引用直接激光打印轉換的技術製造石墨烯模，研發口罩，能低成本快速製造抗菌口罩。

口罩在陽光照射下 10分鐘失活性

激光感生石墨烯材料有殺菌抗病毒的功能，在太陽的光熱作用下，可殺死幾乎全部細菌，包括大腸桿菌和空氣中的細菌，一般外科口罩在陽光下殺菌只達六至八成。口罩經過兩種人類冠狀病毒的初步測試，激光感生石墨烯在陽光照射下可令全部病毒在十分鐘後失去活性，材料有助對抗新型冠狀病毒，口罩在10月至11月將進行新冠病毒測試。

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團隊研究在去年9月開始研究，發現以二氧化碳紅外線激光系統直接照射市面出售的一種塑膠材料聚酰亞胺薄膜，或其他生物材料，可生產立體的多孔石墨烯，能夠快速簡易地製造口罩。以這種直接激光打印轉換的技術製造石墨烯模，可將生產石墨烯和設定形狀的工序合而為一，節省時間和成本，可將大部份含碳的材料，包括纖維和紙張轉化為石墨烯。

比起傳統生產石墨烯工序，這項技術條件簡單，在室溫環境可製造，而且產生的污染極低，相對環保。直接激光打印轉換的技術可調教石墨烯孔口的大小，令口罩方便呼吸。

葉汝全相信，石墨烯口罩過濾病毒能力和外科口罩相若，更有抗病毒功能，有待通過認證測試，對人體安全。他指出石墨烯可生產成即棄口罩和可重用口罩的濾芯，大約可洗10次。基於環保，他表示傾向生產可重用的石墨烯口罩，但目前未和生產商有相關計劃，希望可盡快推出市場。

另外，葉汝全表示石墨烯可用作發電，戴上石墨烯口罩呼吸造成的電勢差可以發電，使用口罩一般時間後，濕氣發電裝置亦可透過電勢差的改變檢測口罩被污染的程度。