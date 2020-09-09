四表展示最新人口推算　港未來將成女人天下　港男愈見矜貴

政府統計處今日（9日）發表《香港人口推算2020－2069》，報告顯示預計到2034年本港人口將突破800萬關口，其後會由約810萬高峰回落，到2065年起人口便會降至750萬人以，到2069年減至735萬人。這是1997年有推算報告以來，首次出現未來人口少於現時751萬人口的報告。 報告又指，香港的出生率於過去20年，大致維持低水平，原因包括遲婚、女性單身情況增加及離婚率上升等。報告推算，總和生育率將由2019年的每千名女性，相對1,051個活產嬰兒，下降至2069年的1,010個。另外，到2069年時，每千名女性，就只有685名男性，女性人口佔六成，香港將成女人天下。即平均一名1.46名港女，爭奪1名港男。 隨着人口老化及出生率下降，報告推算總撫養比率將上升，由2019年的441，持續上升至2069年的853，即每名15至65歲人士，需撫養0.853人。

1997年以來首推算未來人口少於現在

是次報告採用2019年年中人口估計為基準，推算2020年至2069年的人口數字，為政府的教育、房屋、運輸、社會服務和醫療服務等方面的規劃，提供共同基礎。

根據報告，居港人口推算由2019年的近751萬，會逐年增長至2041年的811萬頂峰；之後逐漸回落至2069年的735萬，即較推算基準年份少約16萬人。報告指，現時人口近751萬人，按照推算，人口於2065年起，便會少於750萬人，是自1997年有人口推算報告以來，首次出現未來人口少於當時的人口。

人口性別比率方面，男性數目相對每千名女性的比率，將由2019年的838，下跌至2069年的685，即每1,000名女性，就只有685名男性。根據報告，2069年時，男性有298萬人，女性則為436萬人，即前者僅佔總人口約四成。

香港人口老化問題嚴重，長者人口在20年後將一直維持在250萬人水平。（資料圖片）

20年後長者人口將增至250萬

是次報告中，2020年的人口淨增長只有1,900人；不過根據2017年的報告，當時料增加5.55萬人，相差近30倍。報告指，在新冠肺炎病疫情影響下，2020年的人口增長偏低，之後一至兩年會否回復正常的人口增長，存在不確定性。不過人口推算的主要目的，是推算香港中長期的人口趨勢，一些短期偶發性的事件，不應影響長遠趨勢。

報告亦預料，未來人口將持續高齡化，65歲及以上的人口，在未來20年將增加近一倍，撇除家庭傭工，長者人口會由2019年的132萬，升至2039年的252萬。報告又指，長者人口超過250萬人的情況，將維持最少30年，到2069年時，長者人口推算達258萬，佔人口38.4%。

報告指，香港的出生率於過去20年，大致維持低水平。（資料圖片）

撫養比率將升至0.85人 長者比年輕人口多四倍

在人口高齡化下，未來人口年齡結構亦有轉變，總撫養比率將上升，即15歲 以下和65歲及以上人口數目，相對每千名15至64歲人口的比率上升，撇除外傭，比率推算由2019年的441，持續上升至2069年的853，即每名15至65歲人士，需撫養0.853人。根據報告，2069年時15歲以下人口只有51萬，佔總人口6.9%；65歲以上人口則有258萬，佔35%，比年輕人口多四倍。

在人口高齡化下，未來人口年齡結構亦有轉變，總撫養比率將上升。（資料圖片／余俊亮攝）

報告亦指，香港的出生率於過去20年，大致維持低水平，總和生育率由1999年的每千名女性相對981名活產嬰兒，下跌至2003年901名的歷史低位；之後，總和生育率回升至2012年的1,285名，再逐漸下降至2019年的1,051名。報告分析，低生育率的其中一個原因為遲婚，1996年的25至29歲女性人口中，已婚女性佔49%，但2016年時，比例下跌至25%；初婚年齡中位數亦由 1996年的26.9歲上升至2019年的29.9歲。

除了遲婚，另一個原因為女性獨身情況增加。報告指，未婚女性的比例在所有年齡組別都明顯增加，根據人口普查╱中期人口統計的結果，40至44歲年齡組別的女性人口中，從未結婚的女性由1996年的8%，升至2016年的17%。報告又指，離婚率上升可引致低生育率，在過去 20 年，離婚率由1999年按每千名人口計算的2.18，上升至2019年的2.82。

報告推算，總和生育率將由2019年的每千名女性，相對1,051個活產嬰兒，下降至2069年的1,010個。不過報告續指，香港目前的生育水平，低於很多其 他低生育率的經濟體，不過由於持續有外來人士流入香港，故香港的人口至 2041年，按推算仍然保持正増長 。