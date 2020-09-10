教大指疫情許可將恢復部份面授課　張仁良：期望新生裝備自己

新冠肺炎疫情近月回穩，各大學陸續相繼網上開學，多間亦將混合實體課。教育大學今日舉行網上迎新，校方指，第一學期的課堂主要以網上形式進行，會按疫情最新發展，在可行情況下，盡量安排部分課堂以面授形式進行。

受疫情影響，教大今天舉行網上迎新，張教授與學生們分享校園生活點滴。圖中為校長張仁良。（教大提供）

港大、浸大、科大、城大、嶺大早前宣布新學年繼續網上授課，疫情許可下，月底將恢復部分面授課堂，並會實行「混合教學。」

教育大學今日舉行舉行網上迎新，校方發稿指，第一學期的課堂主要以網上教學，會密切留意疫情的最新發展，在可行的情況下，盡量安排部分課堂以面授形式進行。

校長張仁良表示，教大大部分的學生均主修教育，勉勵新生把握未來五年，裝備自己成為專業教師，強調社會對教師有很高的期望，教育工作任重道遠，亦是一個終身承諾，期望學生學有所成，畢業後秉持專業，成為出色的教育工作者。

另外，為幫助新生適應校園生活，教大透過「校園生活導師計畫」，培訓百多位高年級學生成為新生的「組爸」、「組媽」，與新生分享大學生活經驗和心得，亦舉辦一系列網上「KOL分享會」，由同學向新生介紹宿舍生活、上莊、獎學金、社會服務等。校方亦設有「學術指導計畫」，安排學術導師（Academic Adviser）擔任新生的顧問，支援他們認清志向，做好學術及人生規劃。