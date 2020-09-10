受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今年多間直資名校的小一入學簡介會改為網上舉行，當中包括聖保羅男女中學附屬小學。該校下周一至周五接受報名，今年入學申請交表程序及首輪甄選評核均透過網上形式進行，約300名表現良好的學生可進入第二輪甄選。兩輪甄選分別佔30分及60分，2021年1月下旬公布取錄結果。 校長梁麗美表示，主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等。她期望學生「能專心，愛動腦，展童真」，並呼籲家長多花時間陪伴小朋友成長。

往年直資名校聖保羅男女中學附屬小學的小一入學簡介會，均會吸引大量家長出席。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今年簡介會移師網上舉行。（資料圖片）

聖保羅男女中學附屬小學於2021/2022學年設150個學額，於下周一（9月14日）上午9時起開始接受網上申請，至下周五（9月18日）下午4時截止，家長毋須前往學校取表或交表。今年該校同樣設兩輪甄選，第一輪佔30分、第二輪佔60分，兩輪評核分數獨立計算，取錄主要取決於第二輪評核表現。受疫情影響，首輪於10月中旬將以網上評核方式進行，所有申請學生均獲網上評核機會。

約300名於第一輪甄選中表現良好的學生可進入第二輪甄選程序，於11月中旬至12月期間以面見形式進行。校方指，第二輪甄選的安排將會因應疫情的變化作出調整，申請結果暫定於2021年1月下旬以電郵通知家長或監護人。

校長：冀考生「能專心，愛動腦，展童真」

談及甄選準則，校長梁麗美表示，主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等。她期望學生「能專心，愛動腦，展童真」，並呼籲家長多花時間陪伴小朋友成長，使學生在禮貌、自理、自律、專心及動腦筋等方面的能力有所增長。

校長梁麗美表示，主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等。（資料圖片）

校方於網上直播簡介會時，未有如過往的現場簡介會般收集及解答家長問題。梁麗美解答常見問題時表示，基督教是該校的辦學方針之一，但學生的宗教信仰不會列為加分或減分項目；居住地區亦非考慮取錄的因素。她續指，由於該校是一所中文小學，學生需懂說廣東話及懂得閱讀中文，甄選程序主要以廣東話作為評核語言，惟小朋友在過程中仍可使用自己的母語。

網上申請盡量勿按「上一頁」

校方提醒，網上申請前宜詳閱報名須知，準備相片及所須文件（如成績表）的電子檔案，確定電郵信箱及手提電話能正常運作。其次預留足夠時間填寫網上表格（約需半小時），準備信用卡繳付行政費用50元。校方表示，家長宜「一氣呵成」並提交（Submit），宜使用桌上電腦操作，申請過程中切勿按瀏覽器的「上一頁」鍵。

申請學生需須提交的文件：

申請人最近期之成績表副本。如因學校停課未能提供，則可交上一學年成績表副本； 附有學生照片之幼稚園在學證明副本，例如學生手冊附照片之資料頁或附照片之學生證； 如父／母為該校畢業生，請提交該校小／中學發出之畢業證書副本； *其他參考資料並非必要文件，如欲提供，不能超過兩頁（A4紙）。

網上申請流程：