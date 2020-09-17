屯門區會倡屯赤隧道連接路取名「榮」「光」　建制議員斥太政治化

連接屯門至港珠澳大橋香港口岸人工島的屯赤連接路北段，預料最快年底通車。地政總署屯門測量處，近日就隧道公路，以及兩條位於隧道屯門入口附近的新路命名諮詢區會，惟命名問題掀起爭議。 地政總署建議屯赤連接路北段命名為「屯門赤鱲角隧道公路」；而隧道屯門入口附近兩條新路，則建議名為「浩和街」及「浩逸街」。惟兩條新路被嘲詣音似「好喎」、「好入」，屯門區議會相關委員會昨開會期間，民主派議員群起質疑當局提出的新路建議名稱無意義，投票通過建議命名為「浩榮街」、「浩光街」。 有離島區議員亦主動去信當局，建議屯赤隧道公路命名為「屯門自由隧道」，形容是對香港的願景。不過政府掌握道路最終命名權，有區議員認為建議被接納機會微。《香港01》已就事件，向地政總署查詢會否接納有關建議，正等待回覆。工聯會屯門區議員陳有海批評，道路命名問題被政治化，促沿用當局建議的街道名稱。

▼點擊即睇屯赤隧道公路今年施工情況▼

+ 6 + 6 + 6

屯門區議會財務、行政及宣傳委員會，昨日（16日）討論屯赤隧道公路，及兩條連接路的命名建議。會上多名區議員質疑當局建議的新路名稱不具意義，有民主派區議員提出反建議，建議新路以「光復街」及「時代街」命名，取代當局「浩和街」、「浩逸街」的建議。最後委員會投票通過，倡3段道路分別命名為「屯赤隧道公路」、「浩光街」及「浩榮街」。

屯門區議員何國豪表示，過往香港街道的歷史，均會配合地區並有特定意義。他舉例稱，香港仔近海一帶，會以「漁」字開首，意味香港原本是漁村；新蒲崗附近則會有不少好意頭的街名，如「雙喜街」。

何認為，現時地政總署建議「浩和街」、「浩逸街」的名稱，與該處街道有「格格不入」感覺，當問及當局的命名構思，亦未獲確實解釋。何國豪建議，兩條街道名稱可命名為「浩光街」及「浩榮街」，既能跟從附近其他道路，以「浩」字開首，又能配合時代並賦予歷史。

地政總署屯門測量處日前向屯門區議會提交命名諮詢文件，建議連接路命名為屯門赤鱲角隧道公路。（資料圖片）

民主派區議員料建議難獲當局接納

惟相關道路命名，最終要由地政總署署長拍板。何國豪認為當局「接納嘅機會係零」。他續指，因政府過去多月以來，均未有接納區議會提出的意見，形容當局企圖將區議會變成「政治花瓶」。



當局就新路命名，同時諮詢離島區議會意見。離島區議員梁國豪表示，當區雖未就屯赤隧道公路的命名召開會議商討，但他日前曾去信當局，建議將新隧道命名為「屯門自由隧道」。地政總署測量處早前亦曾致電梁，查詢有關命名原因。

梁國豪解釋，建議名稱是對香港的願景，期望香港能像新路名稱一樣。惟他同樣認為，建議獲接納機會低，估計新隧道命名為「屯赤隧道公路」的機會較高。

建制派區議員︰民主派命名建議太政治化

工聯會屯門區議員陳有海批評，民主派區議員提出的方案中含有「榮」、「光」字眼，是令區議會議題變得政治化。他又質疑「如果有咁嘅諗法，有咁嘅目的，先會咁樣討論」，重申不應將區議會變得政治化，應做實事。陳稱，雖然自己並非相關委員會委員，但個人支持政府原先改名方案，「自己又諗一堆名，代入政治事件不洽當」。