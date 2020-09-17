調查：八成兒童每日多用電腦、手機逾3小時　逾半近視加深

因應疫情全港學校長時間停課，學生轉為網上學習。組織「近視童行」在8月進行的「疫情下兒童近視趨勢調查」，發現疫情下有八成多兒童平均每天使用電腦或手機超過3個小時，有六成每天使用電腦或手機的時間比以疫情前增加3小時以上，有超過一半有近視的兒童今年近視度數增加。

香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒表示，停課期間有八成多兒童平均每天使用電腦或手機超過3個小時，其中超過兩成使用超過6小時。（陳家怡攝）

香港醫護聯盟的組織「近視童行」推出AI人工智能兒童近視預檢計劃。（陳家怡攝）

因應疫情全港學校停課，學生轉為網上學習。 香港醫護聯盟組織「近視童行」在8月，以問卷形式進行「疫情下兒童近視趨勢調查」，112名受訪家長的子女，年齡介乎4至12歲，近半患有近視。

香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒表示，停課期間有八成多兒童平均每天使用電腦或手機超過3個小時，其中超過兩成使用超過6小時。相比疫情前，有六成兒童每天使用電腦或手機的時間增加3小時以上。同時，八成兒童減少了戶外運動時間。

超過九成半受訪者擔心小朋友會因網上授課和減少戶外運動導致近視加深。患近視的兒童，有超過一半今年的近視度數增加。

陳太表示康仔以前周一至五不會使用平板電腦，但近月在家學習每天要對電腦3小時，連同做功課、看電視等，每天使用電子產品至少7小時。（陳家怡攝）

10歲童每日用電子產品至少7小時 近視約600度

陳太10歲的兒子康仔在小一發現有近視，當時右眼度數約125度，左眼則約175度。今年讀小五的他右、左眼已分別增至575度和600度。陳太表示，康仔以前周一至五不會使用平板電腦，但近月在家學習每天要對電腦3小時，連同做功課、看電視等，每天使用電子產品至少7小時。陳太指出他姿勢不當，擔心他近視將加深至上千度。

康仔在「AI人工智能兒童近視預檢計劃」預測三年後右眼和左眼分別加深至725度和850度，屬於高風險，經眼科醫生諮詢和檢測，目前正使用阿托品眼藥水減慢近視加深。

眼科專科醫生譚德祐表示，減慢兒童近視加深的醫學方法，包括藥理的阿托品眼藥水之外，光學有俗稱「 OK鏡」的矯視鏡和「多區正向光學離焦」。

「近視童行」在全港首推「AI人工智能兒童近視預檢計劃」，眼科專科醫生湯文傑表示人工智能軟件根據兒童視力數據，加上網上問卷，例如父母是否患有深近視等，可預測近視度數變化，幫助眼科醫生及早制訂預防和控制方案。計劃和眼鏡連鎖店合作，市民可以免費參加，三個工作天內可以獲得預測結果，每月有400個名額。