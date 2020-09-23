Uber非法取酬案．判辭解讀｜接載超越友善的安排　便屬商業服務

警方於2017年「放蛇」拘捕多名Uber司機，有24名司機不滿被裁定非法載客取酬罪成，早前向終審法院提出終極上訴但被駁回，終院今（23日）頒判辭解釋理據，指Uber司機提供的載客服務，並非如私人司機為僱主的私人用途，接載僱主家人，也超越了「友善安排」，屬於獨立的商業性質，故Uber司機收取酬勞有違現有法例。至於這種新科技帶來的服務是否可以在港營運，法官指這並非法律問題，需視乎運輸政策，法庭無權作出裁決。

爭議未直接向乘客取酬

上訴人為24名Uber司機，他們被裁定罪成後被判罰款，他們提出上訴只是要求終院就《道路交通條例》第52（3）條，釐清條例中：「以作出租或取酬載客用途」的控罪元素作詮釋，他們提出的其中一個爭議點，是Uber並非直接向乘客收取車資，故認為控方須證明司機和乘客之間有直接的協議，才可裁定罪成。

Uber是新科技下的運輸服務，其合法性卻在多國受到挑戰。（資料圖片）

條例涵蓋所有載客服務

終院法官解釋，控罪不需證明司機與乘客間有協議，而條例的立法原意亦不單止涵蓋在街上招攬生意的私家車，而是包括所有涉及商業關係的載客服務，當中司機與乘客間不一定要有協議。雖然立法時沒有考慮到會有Uber應用程式的出現，但不代表控罪不能涵蓋Uber的情況。

接載僱主家人未涉額外商業關係

雖然上訴方提出，若按現時的闡釋方法，私人司機替他們僱主接載其他人也會墮入法網，但終審庭認為，若私人司機受薪接載僱主的家人，只是僱主使用私家車的正常做法，司機與乘客間不會有額外的商業關係。

超越友善安排屬獨立商業服務

終審庭引述，案例指出若載客取酬性質超越「友善的安排」，正如Uber司機向公眾提供接載服務，並從Uber公司獲取報酬，便會屬於獨立商業載客性質，有別於私人司機受薪為僱主的私人用途而載客。

終審庭認為，上訴人明顯為陌生人提供載客服務，而他們知道會獲報酬，並沒有相關牌照，符合控罪元素，裁定他們上訴失敗。同樣，若白牌車用「中間人」接客，情況也屬控罪涵蓋範圍。

是否適合在港營運法庭無權裁斷

終審庭在判辭最後指出，有關的服務是否可以在港營運是關乎運輸政策，這並非法律問題，法庭無權作出裁決。

案件編號：FACC1/2020