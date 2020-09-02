香港人的乘車需要非Uber官司能解決

警方2017年假扮乘客「放蛇」拘捕多名Uber司機，28名司機被裁定駕駛汽車非法載客取酬罪罪成被判罰款，其中24人在向高等法院提出上訴遭駁回後，再向終審法院提出終極上訴。終審法院五名法官周二（1日）聽取陳詞後駁回上訴。

近年的確不少人使用手機截車程式，部份原因在於他們認為的士服務質素參差。（資料圖片）

的士質素仍須正視

今次上訴涉及24名司機，上訴人要求終院就《道路交通條例》第52（3）條，釐清有關「以作出租或取酬載客用途」的控罪元素的恰當詮釋。上訴一方認為控罪需證明司機及乘客之間有直接協議，但在Uber的情況之下，則是基於司機及Uber之間的協議。法庭則以司機是在街上遊走等候接載請求等理由，駁回上訴申請，會以書面頒下判辭解釋詳細理據。

Uber司機上訴不果，Uber認為判決既影響近14,000名Uber活躍司機，也影響着過去曾使用其服務的香港四分之一人。近年的確不少人使用手機截車程式，部份原因在於他們認為的士服務質素參差。一旦的士乘客目的地稍不合乎心意，的士業界的部分惡霸司機可能全程冷言冷語，有時路程不順甚至會選擇拒載。有市民覺得使用手機截車，路程一目了然、明碼實價，這偏偏切中的士業界部分「害群之馬」的要害。

共享經濟：Uber創立於2009年3月，2019年成為最大的年度IPO（美聯社）

協助Uber司機過渡

警方按現有條例執法，終審法院按其理解作出判決，結果應該得到尊重，但這樣的一宗官司也無法解決問題的根本成因。去年4月政府建議推出專營的士服務，計劃推出600架專營的士，由政府透過專營條款監管的士服務質素，不過計劃因立法會會期結束而草草作結。Uber司機上訴不果後，的士服務質素如何提升，仍然是政府要面對的問題。

政府可藉此機會，研究參考去年的「專營的士計劃」，並擴大計劃規模，開放牌照讓市民申請牌照加入的士行業，並限制新發牌照的自由市場交易，避免新計劃下造就另外一批既得利益者。Uber司機上訴不果，當中單靠此謀生的職業司機未來何來何從，政府亦可研究辦法安置一批職業司機。例如政府可在擴闊「專營的士計劃」時，將Uber駕駛經驗列入考慮，鼓勵他們領取新發的士牌照，或鼓勵新專營的士營辦商聘用該批司機，為一批以車謀生的職業司機順利過渡。