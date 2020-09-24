10月起英國回港須酒店隔離14天　升學顧問：學生將要留英度聖誕

英國新冠肺炎疫情嚴峻，英國政府揚言不排除會再次封城。而消息指，港府最快今日公布，將英國列入高風險地區，下周四起，從英國來港者必須持有效新冠病毒陰性檢測結果，以及已訂住酒店檢疫證明，方可登機。 有海外升學顧問表示，今日接到大量家長查詢隔離安排及防疫措施，由於政府將要求回港學生入住酒店，加上英國當地有機會封城，不少家長認為子女留在當地更安全，打消安排子女回港過聖誕節的念頭。

英識教育執行董事陳思銘說，今日接到大量家長查詢留學英國子女的學校防疫措施，以及回港時的隔離檢疫安排。（路透社）

英識教育執行董事陳思銘接受《香港01》訪問時表示，到英國就讀中小學的學生，早在9月初或之前已到達當地，故消息傳出後，今日接到大量家長查詢留英子女在聖誕節回港的檢疫安排。

他指，當地十月慣常約有兩周「期中假」，以往少部分家長會安排子女回港，但疫情下需檢疫14天，故沒聽聞家長會安排學生在此兩周內回港。有消息指，未來從英國回港者須留酒店檢疫14天，陳思銘說，不少家長不滿子女須在酒店隔離，亦擔心航班有感染風險，故傾向打消安排子女回港過聖誕的安排。

英國政府近日「放風」表示不排除再次封城，陳思銘說，大多中小學生家長歡迎做法，認為更安全：「英國私立學校協會下的寄宿中小學，已採取足夠防疫措施，除了要戴口罩，學生只會與指定群組接觸，加上學校多遠離大城市，空間大，家長擔心大減；若政府宣布英國倫敦及伯明翰等地封城，更可避免子女在聖誕相約朋友外出，減少受感染的機會，減低家長的焦慮。」