政府擬收回白石高球場建體育園　高球從業員反對：球界「大災難」

政府計劃在今年12月，收回現時設有高球場的馬鞍山白石訓練場，用作露天停車場，再改建為白石體育園區。香港康樂體育專業人員總會聯同香港高爾夫球從業員總工會籌委會，以及業界主要關注組及持份者，今日於白石練習場（26日）召開記者會，爭取保留白石爾夫球訓練場地。 香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩，要求政府停止收回白石高球訓練場計劃，並正式落實將高球運動納入未來白石體育區計劃中，於園區興建永久的高爾夫球運動練習場地。

指300名球場從業員將失業

李粵閩表示，每年白石練習場平均有85,000使用人次，為60間中小學、20多間特殊兒童學校提供平價練習場地。

近年已有6個練習場相繼被收地拆掉，市區練習場幾近絕跡。若白石練習場被收回，僅剩位於屯門及粉嶺的2個高球練習場，300名白石高爾夫球場從業員將面臨失業。香港高爾夫大聯盟發言人劉家樂形容，這將是香港高爾夫球界的「大災難」。

政府有意在今年12月租約期滿後，收回白石訓練場，用作露天停車場，再改建為白石體育園區。（黃穎津攝）

李粵閩續指，白石練習場為香港高爾夫球運動提供基礎培訓基地，讓市民得以享受高爾夫球運動樂趣，提升市民生理及心理健康素質。他提出政府不應將運動視作「副產品」，市民身心健康，長遠而言更能降低本港醫療開支。

他促請政府停止收回白石高球場計劃，並正式落實將高球運動納入未來白石體育區計劃中，於園區興建永久的練習場地，讓高球運動能持續發展，守護市民進行高球運動的權益，以保障高球從業員就業。