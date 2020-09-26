上水寶石湖邨坐廁驚現活蟲　居民投訴房署反被問「係咪你屙出嚟」

去年入伙的上水寶石湖邨有碧玉樓、紫晶樓住戶相繼發現單位內座廁出現來歷不明的活蟲，有居民指最長達3厘米，而且猶如殺不死，晚上滅蟲後翌晨又出現，有區議員辦事處至今已收到12個不同單位投訴。民主黨立法會議員兼北區區議員林卓廷引述居民稱，曾向房屋署投訴，反被問「係咪你屙出嚟」。他認為事件比想像中嚴重，擔心是樓宇設計或水源出問題，要求房屋署及相關部門盡快檢查全邨3幢樓宇所有單位，找出蟲患源頭。

住戶：活蟲有時捲埋一粒粒 有時一條條

上水寶石湖邨有三座，當中碧玉樓及紫晶樓住戶相繼發現單位內座廁出現來歷不明的活蟲。紫晶樓住戶C先生表示，他早在去年12月末入伙後，便發現坐廁出現活蟲，他本以為是未沖乾淨的排泄物，後才發現它會「郁」。「佢哋有時捲埋一粒粒，有時會一條條，一般就3mm長，長嘅2至3cm都有。」C先生又稱，他當時以為是個別問題，便未有向房屋處投訴，只每晚用花灑及清潔劑仔細沖擦廁所，惟翌日早上往往又再會有活蟲浮現，情況相當令人困擾，蟲患嚴重時更嚇怕小朋友，「唔敢去廁所」。

C先生（左）稱，每晚用花灑及清潔劑仔細沖擦廁所，惟翌日早上往往又再會有活蟲浮現，情況相當令人困擾。（黃穎津攝）

林卓廷恐樓宇設計或水源出問題

民主黨立法會議員兼當區區議員林卓廷稱，自上周三起，已陸續收到來自紫晶樓、碧玉樓不同樓層和單位的住戶投訴，累計共12宗，他認為事件比想像中嚴重，擔心是樓宇設計或水源出問題。林卓延批評房屋署至今尚未對活蟲樣本進行化驗，亦未能找出活蟲來源，在收到住戶投訴後，更反問住戶「係咪你屙出嚟」，令該住戶大為憤怒。

林卓延又擔心活蟲會對人體健康或環境衛生造成影響，他要求房屋署及相關部門盡快檢查全邨3幢樓宇所有單位，找出蟲患源頭。