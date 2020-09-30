養和篩查四分一癌症病人半年體重跌一成　應多吃高蛋白高熱量食物

養和醫院營養部於一年半間篩查了約200位癌症病人，為其作營養評估，結果發現每4位癌症患者當中，有1人出現中度或嚴重營養不良，體重於半年內下跌半成甚至超過一成，或影響治療效果，其中淋巴癌患者較常出現營養不良。 營養師建議，癌症病人應盡早篩查或自行評估營養狀況，盡量攝取高蛋白、高熱量飲食、補充維他命等，完成治療後亦應維持均衡飲食及恆常運動，保持肌肉量、減少脂肪，防範癌症復發。

養和醫院營養師合著《至營食譜度癌關》，介紹多個適合癌症病人的簡單至營食譜。（養和提供圖片）

養和醫院營養部採用「世界領導人營養不良倡議」的診斷標準，於2018年11月至今年3月，為203名癌症病人進行營養評估分析，篩查結果顯示有約25%、51人屬中度或嚴重營養不良，這些病人體重於半年內下跌半成至逾一成。較常出現營養不良的癌症依次為淋巴癌、消化道癌症、肺癌、頭頸癌及乳癌。

過往研究顯示，癌症病人的體重下跌5%，或出現肌少症、厭食及新陳代謝改變，亦會延遲注射化療針、延誤外科手術等治療，情況持續未改善的話，會形成惡性循環致出現惡病質，嚴重患者即使能夠進食，身體亦無法吸收營養。

養和醫院營養部統籌主任、高級營養師余思行認為，癌症病人應接受篩查或自行評估其營養情況，防止惡病質進一步惡化。（養和提供圖片）

營養師貼士：治療期間攝取高蛋白熱量食物 康復後需保持肌肉量

養和醫院營養部統籌主任、高級營養師余思行建議，患者應接受篩查或自行評估其營養情況，須在惡病質初期盡量增加進食及保持體重，打破惡性循環。

補充營養的階段，病人應盡量攝取高蛋白、足夠或高熱量飲食，包括蛋白質、澱粉質、脂肪等，亦應補充抗氧化劑保護細胞。完成治療後，患者亦需注意均衡飲食及恆常運動，保持肌肉量、減少脂肪，同時增強抵抗力，防範癌症復發。