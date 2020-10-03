專訪｜清水灣俱樂部主席王桂壎：如政府收地會配合　惟位置不適合

香港建屋用地不足，政府已決定收回粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地建屋。同樣佔地甚廣的高球會——清水灣鄉村俱樂部，政府則未有收地計劃。俱樂部主席王桂壎接受《香港01》專訪時指，倘當局無計可施下必須急召收地，會配合做法，「如果香港真係去到呢個地步，連呢塊地都要用埋，其實我哋唔應該爭議收唔收返呢塊地」，但他指高球場地理位置偏遠，相信未必會不幸而言中。 契約將在7年後屆滿，並面臨繳租壓力，他則為俱樂部財政「護駕」，直言如屆時加至市值一半，「會好吃力。」他又為「富豪俱樂部」的標籤申冤，「呢個係公眾誤解」，又強調早在出現收地呼聲前，已自發行善，去年共為受惠機構籌款逾千萬元。

清水灣鄉村俱樂部佔地130公頃，包含高球場、網球設施、遊艇碼頭及餐廳會所等設施。（資料圖片／李澤彤攝）

最快七年後需交三分一地價

私人遊樂場地契約爭議多時，本港目前有27幅為私人體育會持有，可享免地價或象徵式地價，經檢討後，政府已劃一將到期日訂為2026或27年，屆時當局將會收取市值三分一的地價，每次續租15年，亦需達到指定條件，包括向合資格團體開放指定時數。其中佔地130公頃、位於西貢清水灣半島的清水灣鄉村俱樂部，亦在名單之上，其比粉嶺高球場小約40公頃。

王桂壎指，積極行善，是據良心做事，與地契要求無尤。（梁鵬威攝）

指位處「荒山野嶺」 港府未必「相中」作發展

粉嶺高球場地契屆滿，其中32公頃將劃作公營房屋發展，可憂心俱樂部會面臨同樣危機？王桂壎指，「如果香港真係去到呢個地步，連呢塊地都要用埋，其實我哋唔應該爭議收唔收返呢塊地。」王的口中沒反彈，但同時留有註腳，他認為俱樂部距離市區遙遠，加上位處「荒山野嶺」，「水都係有限度供應，又要靠海水化淡，成本好貴」，且沿途未開發，「係咪真係淨係發展呢度？咁又唔合理」，平衡各因素後，他相信港府未必「相中」，「無論政府決定如何，我哋都會做返我哋應該做的事。」

年交差餉地租470萬

要繳租金又如何？他聞言哈哈大笑，「睇下承唔承受得到囉 !」他不諱言已預視有可能被加租，但他提到雖然高球場幅員廣闊，但由於需要劃分球道，並不是寸地皆用，「但就成幅地去計算，計起唔平，但其實都唔係用得好多。」被問到倘屆時需繳納市值地價不是三分一，而是二分一，他直截了當指會超逾負荷，「會好吃力」，又認為有別其他靠近市區的球會，附近一片荒蕪，難以估值。

翻查2018至2019年財務報表，俱樂部差餉及地租實付470萬元，員工及能源成本佔營運開支最多，則各佔1.1億元及936萬元。俱樂部去年負債1,400萬元，但會籍已為俱樂部穩賺9,000萬元，佔總收入一半。

王桂壎指，俱樂部有做足向公眾開放的指定地契條件。（資料圖片／李澤彤攝）

對於社會有聲音批評港府平價租地做法不合理，他承認俱樂部獲得優惠租金，更需取之社會、用之社會，「我哋要做足我哋嗰份！」他續指，早在2003年，遠在批評聲音此起彼落前，俱樂部已與鄰近的布袋澳村、將軍澳老人院及社福機構合作，「當時提都無人提收地」；亦設立高爾夫球及網球學院，並僱用有潛質年輕球手擔任大使，教授經學校計劃參與的中小學生。他又提到，近年俱樂部積極籌備慈善活動，去年共籌得逾千萬元，亦曾於高爾夫球草坪舉行古董車展及慈善跑步行，大受公眾歡迎。

為球場被指「富豪俱樂部」平反：係公眾誤解

另一爭議點則是「富豪俱樂部」形象根深蒂固。王桂壎聞言急平反，「呢個係公眾誤解，或者少接觸我哋嗰啲會咁諗」；又認為批評源於不了解，「好易就可以批評。」他指俱樂部最大宗旨是推廣體壇活動，雖然採用會員制，但對公眾開放的附加條件達標，外人同樣可預約享用相關設施，他又提到，相對其他球會，其優勝之處是多元化，「我哋唔係只係打golf（高爾夫球），仲有tennis（網球）、游水、足球等。」

稱盼培養出港版Tiger Woods

社會運動事件及疫情不可預測，他承認為營運帶來影響，但現階段財政穩健。他又指因應政府防疫措施，俱樂部兩度關閉各體育場地，亦需暫停慈善活動，日前重開後預約檔期迅速爆滿，「啲會員餓波餓咗好耐。」他強調，俱樂部已加強防疫安排，所有員工亦已完成檢測。

展望未來，他期盼高爾夫球可以「走出清水灣」，亦會繼續發掘及栽培有潛質新星，但他直言不易，「如果有個香港Tiger Woods（美國知名高爾夫球手老虎活士）， 我個人畀錢佢都得，但so far（目前）未有。」可以免收會籍費？他則笑指此是假設性問題，「如果有呢啲事發生，咩都可以發生。」

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