兩學生否認藏丫叉受審　警員指兩人在地下放紙袋　後檢獲涉案物品

天水圍居民今年2月反對政府將區內診所設為新冠病毒檢疫中心，發起示威活動。警方就此加強巡邏，兩名職訓局男學生被指凌晨時份在行人隧道外管有丫叉及鋼珠，同被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今（5日）在屯門裁判法院開審，便衣警供稱巡邏時發現被告形跡可疑，尾隨期間目睹兩人在行人隧道出口放下紙袋，及後同袍在紙袋搜出涉案物品。

首被告魏天樂（19歲）及次被告梁皓然（18歲）均為職業訓練局（VTC）學生，同被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，他們於2月17日在天水圍天業路行人隧道外燈柱，攜有一個丫叉及89粒鋼珠。

被告魏天樂(左二)否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。(林樂兒攝)

警員指兩名被告把紙袋放地面離去 袋內檢獲鐵製丫叉等

警員陳建鴻供稱，當晚便裝乘警車巡邏，凌晨近一時半警車駛至天業路停車場時，看到兩名被告分別拿著黑色及白色的紙袋，走向天業路行人隧道。他起疑下與女同袍下車尾隨，目睹兩被告行到隧道出口，把紙袋放在地面後離去。

陳指女警負責檢查紙袋，他則繼續跟蹤兩人。女警在黑色紙袋搜出膠水、汽油罐、濾紙等，而白色紙袋就有鐵製丫叉、一條橡筋、一包鋼珠及三條六角匙。她向陳告知搜出的物品後，陳便拘捕兩人，並在次被告的背囊找到防毒面罩、打火機等。

警員陳建鴻(手持電話)供稱，目睹兩被告行到隧道出口，把紙袋放在地面後離去。(林樂兒攝)

辯方質疑 證物並非閉路電視片中的袋

辯方指，警方呈堂的證物為白色的橫向紙袋，惟閉路電視錄影顯示的袋是直向，質疑該證物並非片中的袋。陳不同意，堅稱：「我相信係同一個袋。」辯方又指，警方呈堂的丫叉已裝上橡筋，但案發時丫叉並無裝上橡筋，陳對此亦不同意。

審訊明續。

案件編號：TMCC201/2020